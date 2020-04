Asegura AMLO que México enfrenta pandemia con ruinosa red de salud

Alma E. Muñoz Y Enrique Méndez

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer su plan de recuperación económica, que, dijo, se basa en tres elementos: mayor inversión pública, 2 millones de empleos en nueve meses y medidas adicionales de austeridad –como la reducción de salarios y eliminación de aguinaldos de funcionarios–, pero acotó que ya se rompió el molde de políticas contra el ciclo económico.

Destacó que las medidas se enfocarán en el pueblo, y no en las que, frente a las crisis recurrentes, se ajustaron en el pasado al denominado realismo económico y donde las únicas salidas eran contratar más créditos, rescatar a grandes empresas y bancos, aplicar privilegios fiscales, aumentar precios de combustibles y servicios públicos, disminuir salarios, despedir trabajadores y eliminar o reducir la seguridad social.

Ahora ya no va a ser así, ya no es de esa forma, ya no se van a aplicar esas recetas. Entiendo que quienes medraron con el modelo neoliberal y aplicaron la política de privatizar ganancias y socializar pérdidas no comparten nuestra visión, pero a nadie engaño. Es lo que he propuesto durante años, precisó.

De esta manera, se reforzarán los programas sociales, se recurrirá a los fondos de estabilización para financiar apoyos, se liberarán 65 mil millones de pesos de carga fiscal de Petróleos Mexicanos, pero no se contratará más deuda y no se incluye un paquete específico para grandes y pequeñas empresas, a las que únicamente ofreció una devolución pronta del IVA.

El plan no se ajusta al modelo neoliberal. Nada nos hará regresar al pasado, reiteró.

El anuncio fue hecho por el mandatario de pie, durante una hora, en un escenario de 10 metros en el que apareció solo ante el atril, en el lado sur del patio de honor de Palacio Nacional. Como únicos testigos, en el lado extremo, una treintena de fotógrafos y camarógrafos, la escolta militar de bandera, el presentador y oficiales del Ejército.

Como parte de las medidas de distanciamiento social, los medios fueron convocados a seguir el mensaje de manera remota, a través de la pantalla situada en el antiguo salón de la Tesorería, pero debido al formato sólo acudieron alrededor de 20 reporteros.

La lectura del documento se realizó sin invitados y fue la primera vez que el mandatario apareció –salvo los militares– solitario en un acto público.

Sostuvo que la fórmula para iniciar la pronta recuperación económica es aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y otorgar créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida como pueden día con día, porque no los vamos a dejar en el desamparo.

Delimitó que para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos, se utilizarán los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos.

También nos apoyaremos en la banca de desarrollo, pero sobre todo se seguirá con la misma política de liberar recursos, porque continuará incluso con mayor rigor el plan de austeridad republicana, indicó.

Refirió que además de bajar los sueldos desde subdirectores hasta el Presidente, se reducirá el monto de viáticos, gastos de operación y de publicidad del gobierno, compras a proveedores y costos de obras públicas. Aclaró que no habrá despidos en la burocracia, pero a cambio se les exigirá más eficiencia, entrega, espíritu de servicio, más austeridad y honestidad total.

Consideró que cuenta con el apoyo y colaboración del sector privado, y agradeció a las empresas su humanismo y dimensión social al reducir actividades y mantener el empleo, así como a los bancos por posponer, hasta por seis meses, el pago de créditos. (Alma E. Muñoz/Enrique Méndez/La Jornada.