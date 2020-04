Christian Martinoli rechazó una millonaria oferta de Televisa

Por Agencia.-

Christian Martinoli es sin duda el relator de futbol más popular de México; su inigualable estilo junto a Luis García y compañía ha hecho a TV Azteca, ganadora en rating en múltiples eventos gracias a la empatía que los televidentes tienen con él, sin embargo, en algún momento Televisa intento ‘robárselo’, aunque el narrador le fue fiel a su empresa. Fue el propio Christian quien contó en un Instagram Live de ‘Agárrate Sports’ que tras la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Grey Taylor, un famoso promotor en el futbol mexicano, se le acercó para tratar de convencerlo de irse a Televisa, sin embargo jamás lo dudó y se mantuvo firma con Azteca. Así fue la divertida transmisión de Martinoli y García Y es que la confianza que la cadena del Ajusco le ha dado a lo largo de toda su carrera, Martinoli constantemente la agradece, al grado de decir que no se irá nunca. «Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de Azteca el día que me corran o cuando me muera», dijo en una entrevista con Mónica Garza hace algunos años.

ESPN TAMBIÉN LO BUSCÓ

Sin dar la fecha exacta, Martinoli también reveló que ESPN con José Ramón Fernández a la cabeza, intentó llevarlo a su trinchera, lo mismo que Telemundo, aunque esta última opción la deshechó por completo ya que tenía que mudarse a Estados Unidos. El periodista tiene ya 24 años trabajando para TV Azteca, ya sea como conductor de programas, reportero y como el narrador estelar desde el Mundial del 2002 a lado de Emilio Fernando Alonso.