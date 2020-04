Cuestiona UNPF que colegio de Victoria baje sueldo a profes por condonar pagos a padres

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) sería injusto que la dirección de un colegio particular sacrifique parte del sueldo de los trabajadores de la educación al condonar parte del pago de la colegiatura a los padres de familia.

Aunque dijo no estar enterado de la inconformidad de los padres de familia del Colegio Antonio Repiso de esta ciudad, que solicitaron al directivo un descuento del 50 por ciento en virtud de que aunque los alumnos están recibiendo clases en línea, consideran que este servicio es incompleto porque algunas actividades no se pueden realizar de manera virtual, Miguel Ángel Carreón Paz reiteró su postura de que no se puede afectar los emolumentos de los maestros por una contingencia sanitaria que no es culpa de los docentes.

“Más bien yo preguntaría a los padres si sería justo que les disminuyan su sueldo porque debido a la contingencia los profesores están haciendo el esfuerzo de llevar las clases a los niños a sus casas vía medios electrónicos, porque no van a las aulas por esta contingencia, que no es culpa de nadie”.

Argumentó que generalmente las familias que inscriben a sus hijos en instituciones particulares tienen cierta capacidad económica para pagar por la educación privada, por lo que cuestionó a la sociedad en general, y a los propios padres de familia, si consideran justo que los docentes que están cumpliendo impartiendo clases en línea, se les deba reducir su sueldo.

Por último, el representante de la UNPF en Tamaulipas se pronunció porque directivos y padres de familia alcancen el mejor de los acuerdos siempre y cuando, reiteró, no se afecte la percepción salarial del personal docente.

“Aquí lo mejor es que lleguen a un acuerdo en el tipo de pago, que sigan en pláticas a ver qué se puede hace; tal vez aplazar un poco el pago pero sin perjudicar los emolumentos de los trabajadores de la educación”.