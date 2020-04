Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Por qué nos está contagiando el coronavirus si sabemos cómo prevenirlo?, solo es por necedad, por la terquedad de decir que no existe, que fue un invento de los gobiernos neoliberales, o chairos en su defecto, por insistir en andar en la calle (solo haciendo referencia a los que no tienen nada que hacer) a pesar de que ponemos en riesgo nuestra salud y la familia.

Es en ese sentido que los gobiernos están actuando con medidas restrictivas, autoritarias y hasta algunas parecen anticonstitucionales aunque en el sentido estricto no lo sean, vaya, a nadie se le otorgaría un amparo para no usar tapabocas porque al final la acción tiene justificante de peso, el bien común o por lo menos el de las mayorías.

En ese sentido el gobierno federal restringió viajes al extranjero y ha enviado a su Guardia Nacional a trabajar con los gobiernos estatales en las medidas de apremio e información y, por su parte, los gobiernos estatales, cada uno de acuerdo a sus necesidades o urgencias, han ido desde obligar el uso de tapabocas hasta aplicar sanciones a quienes anden en la calle “sin justificación”, todo eso pasando por cerrar negocios, evitar la operación de empresas que no son de primera necesidad y, en el caso de Tamaulipas, aplicar el Hoy no circula en autos con el objetivo de evitar que la gente se movilice y propague el virus.

Por supuesto que todo amante de la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos observará las medidas como drásticas, a veces injustificables, muchos llegarán a pensar que son para atraer recursos a las arcas municipales que se darán gusto aplicando sanciones pero en esta ocasión creo deberían ser solidarios con las mayorías, con quienes han sacrificado hasta sus empresas o la salud financiera de sus familias por cumplir la medida de quedarse en casa y, además, ¿por qué se abrían de aplicar sanciones si todos podemos cumplir?

Para ser claros, se intentó por todas las vías que la gente estuviera en casa, se le informó como podría evitarse la propagación del coronavirus y pocos creyeron que era real, hubo casos que son para darnos pena como sociedad, un grupo de casi cien personas en un domicilio jugando lotería durante un tianguis en Ciudad Victoria ejemplifica de la mejor manera lo que le digo.

Es imposible no espantarse con las medidas que toman los gobiernos, es claro que no me gustan y las considero drásticas pero el tema es mucho más profundo y quizá hasta supere las convicciones ideológicas.

A usted que no está de acuerdo con el hoy no circula, con ponerse un tapabocas, con qué cierren muchos negocios y plazas comerciales le pregunto, ¿defendemos los derechos a la libertad de algunos que todavía siguen necios en la calle o el derecho a la salud de las mayorías?, la situación no es sencilla porque es excepcional, en cualquier otra circunstancia se tendría que poner el grito en el cielo, quizá ahora también pero de que están justificadas las acciones lo están.

La verdad es que son tiempos de solidarizarnos, de cuidarnos todos, México, en particular Tamaulipas, va bien en la prevención, hay menos casos de los que se esperaban pero aún así entramos en una fase donde cualquier ciudadano se puede enfermar por el puro hecho de andar en la calle ya que el virus anda en circulación y por eso se debe prevenir de la manera que sea.

Entonces, nada perdemos con ponernos un tapabocas, si no lo tiene usted lo puede hacer en su casa o conseguirlo antes de que sea demasiado tarde para usted.

Qué de nada sirve el hoy no circula, a poco cree que la gente que está acostumbrada a usar auto andará en el transporte público sin necesidad alguna, ándele, de eso se trata, de intentar frenar a la gente a como dé lugar así que de algo será útil.

ACUSAN a delegado de AMLO… Una mujer en Tampico acudió a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia contra el delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a quien acusó de proteger o estar cobrando su sueldo por muchos meses luego de que la despidieron pero no la dieron de baja de la nómina.

El acusado es José Ramón Gómez Leal, delegado general del gobierno de Morena en Tamaulipas a quien la ex empleada acusó de ser el encargado de la SEBIEN federal que es la dependencia para la que trabajaba la querellante de nombre Jackeline Brizz Guerrero que desde el año pasado fue echada del programa 68 y más para el que trabajó durante cinco años y la misma asegura que su sueldo alguien lo sigue cobrando.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com