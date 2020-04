Faltan alcaldes

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A principios de marzo el gobierno municipal de Nuevo Laredo a través del alcalde Enrique Rivas Cuellar anunció que se trabajaba en el acondicionamiento del polyforoum de esa ciudad para utilizarlo como hospital en caso de que se requiriera por la pandemia del coronavirus.

Una semana después hizo el llamado a los habitantes de ese municipio a quedarse en casa y mandó a su hogar a todos los trabajadores del ayuntamiento que pudieran hacer sus labores sin salir, sobre todo a los adultos mayores de 60 años y a todos aquellos que tuvieran enfermedades crónico-degenerativas o de vías respiratorias como diabetes, hipertensión, asma.

A la siguiente semana el mismo ayuntamiento anunció un trabajo de gestión con el gobierno de Estados Unidos para que no se cerraran los puentes a las actividades que tengan que ver con el intercambio comercial, la salud y de primera necesidad porque, dijeron, eso podría ahogar a la ciudad además de causarle un daño económico irreversible.

Días después municipio de Nuevo Laredo comenzó la instalación de dos túneles sanitizadores que colocó en puntos estratégicos de la ciudad, a las afueras de hospitales, con el objetivo de que todas las personas quedaran libres de cualquier virus o bacteria y evitar de esa manera la propagación de enfermedades.

Además de lo informado, el alcalde Enrique Rivas anunció que estaba en marcha un hospital móvil con una capacidad de 50 a 60 camas, que el mismo se había logrado en coordinación con el gobierno del Estado que preside Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Nuevo Laredo parece que está preparado desde hace muchos días para lo que se aproxima y, además, han anunciado que se suspende el cobro de agua, no generara recargos el atraso al pago de predial y la condonación de otros servicios.

La pregunta, después de ver las acciones mencionadas es ¿qué le falta a Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero y Victoria que se consideran junto a Nuevo Laredo los de mayor presupuesto, los más grandes y poblados de Tamaulipas?

Vaya, de los municipios que le menciono hay algunos en los cuales sus autoridades no han hecho más que el ridículo subiéndose a patrullas o vehículos oficiales enmascarados como el Santo a pedirle a la gente que no salga de sus casas.

Hay cosas peores en los otros municipios del Estado, autoridades que no condonan el cobro de agua y es aquí, con estos datos, donde ya se hace más fácil responder a la pregunta de que le hace falta a muchos municipios que no trabajan en esta contingencia para amortiguar el impacto del coronavirus, es obvio que solo les falta una cosa… alcaldes, esa es la triste realidad, no hay o no sirven de muchos los presidentes municipales…

CINISMO

El Senador de Morena, Américo Villarreal Guerra acusó al gobernador tamaulipeco de neoliberal y endeudar indebidamente al Estado por el crédito de los 4 mil 600 millones de pesos que solicitó, como único argumento de sus dicho el morenista aseguró que el gobierno federal de Andrés Manuel trabaja en la contingencia sin pedir prestado y, además, que había destinado más de 700 millones de pesos a Tamaulipas en apoyo emergente para atender el asunto del coronavirus.

Ayer el gobierno estatal afirmó que a la fecha el gobierno federal no ha destinado recursos adicionales al Tamaulipas.

Ante los dichos y las pruebas fue el Senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, quien acusó de cínico, mentiroso y atentar contra los tamaulipecos al Senador de Morena Américo Villarreal y lo retó a probar que si hubo recursos adicionales para el Estado.

“En tiempos difíciles miente cínicamente, eso que llama ahora neoliberales fueron los gobiernos de Tomás, Eugenio y Egidio para los que el Senador Villarreal trabajó, todos fueron sus jefes, están en prisión por lo que hicieron pero que recuerde el priísta ahora metido en Morena nunca dijo nada cuando endeudaron a Tamaulipas por más de 13 mil millones de pesos porque él era alto funcionario en Salud”.

La realidad es que el Senador Américo quedará como un vil mentiroso, y efectivamente cínico, si no puede probar sus dichos, se le hizo fácil mentir en busca de los votos, está desesperado por alcanzar en la carrera por la candidatura a la gubernatura a dos miembros de su partido que le llevan mucha distancia, Héctor Garza González y Rodolfo González Valderrama, pero no calculó que las mentiras caen pronto y por su propio peso y en lugar de beneficiarse se puede perjudicar.

En otras cosas… La Faculta de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abierta la convocatoria 2020 para ingresar al Doctorado en Ciencias Administrativas.

Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 el proceso de preinscripción es en línea y tiene como nueva fecha límite para recepción de documentos el 3 de julio.

El primer paso para iniciar con el proceso es enviar la solicitud de preinscripción al correo de la coordinación del programa yesanchez@docentes.uat.edu.mx adjuntando el certificado de materias de maestría con promedio mínimo de 8, copia del título de maestría certificado por notario público, original de acta de nacimiento, CURP y RFC.

De igual manera pueden mantener contacto mediante la página de la facultad http://fcav.uat.edu.mx o a través del portal de la UAT www.uat.edu.mx, así como en el sitio de Facebook oficial de la FCAV.

El Doctorado tiene como objetivo formar investigadores con alto rigor metodológico, que permitan proponer soluciones innovadoras a las necesidades prioritarias del desarrollo económico, regional y empresarial de México. Está 100% aplicado a la investigación utilizando software para el tratamiento y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

Cabe mencionar que todos los docentes que imparten este programa pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El 70 % de los alumnos y de los egresados publican en revistas indexadas y más de la mitad realizan estancias de investigación en universidades extranjera.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 yu le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com