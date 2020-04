Jugador de Colón de Santa Fe se suicida luego que el club lo dejara libre

Por Agencia.-

El futbol está de luto luego de que un juvenil de las inferiores de Colón de Santa Fe en Argentina se quitara la vida tras no entrar en planes del club. Su padre relató el duro momento en redes sociales y el caso ha conmocionado a todo el país. Su nombre era Alexis Ferlini, arquero de la categoría 2001 del Sabalero que se suicidó luego de ser puesto en libertad por el club y aunque tenía opciones de ir a otros equipos como Arsenal o Platense, la tristeza al salir del equipo de sus amores lo orilló a la muerte.

Su padre se desahogó con unas emotivas palabras en sus redes sociales y tiró contra la diligencia de Colón, al no saber el daño que le hacen a los chicos. «Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30». “No sé qué pasó. Estaba bien en casa con la familia y su novia. El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase a nadie más estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser”, escribió el señor Ferlini.

Hasta el momento, el cuadro santafesino no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que ya pasaron 4 días del lamentable incidente. APOYO DE LOS HINCHAS Por medio de mensajes en Twitter, Instagram y Facebook, cientos de aficionados han externado sus condolencias para la familia del chico, e incluso la barra de Colón, conocida como ‘Los De Siempre’, ha convocado a una colecta y apoyo comunitario para los parientes de Alexis, una vez que pase el encierro por la pandemia de Coronavirus en Argentina.