La Coparmex se quita la máscara: Si AMLO no les da nada no pagarán a quien no trabaje

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Victoria, Mario Flores Pedraza consideró que no es adecuado que los empresarios sigan pagando el sueldo íntegro de los empleados que no están trabajando a causa de la cuarentena por el coronavirus, sobre todo cuando ellos no reciben ningún tipo de apoyo o facilidad fiscal por parte del gobierno federal.

Explicó que todas las medidas establecidas por la Secretaría de Salud en el país ante la crisis epidémica desatada por el coronavirus, entre las que destacan el aislamiento social y la suspensión de actividades no esenciales del sector privado, ya han afectado la economía de los empresarios, que tienen ingresos mínimos o de plano nulos porque en muchos casos tuvieron que cerrar sus puertas, pero aun así tienen que cumplir con todos los pagos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y al mismo tiempo seguir pagando sueldos al personal que labora en sus negocios.

Flores Pedraza advirtió que los efectos económicos de la pandemia podrían ser devastadores para el sector empresarial, pero en definitiva para miles de familias porque el riesgo de que se genere desempleo es cada vez mayor, como ya ocurrió en Estados Unidos, donde se estima que más de 7 millones de personas perdieron su fuente de trabajo, algo que de hecho en México y en Tamaulipas ya empieza a observarse.

Estas medidas restrictivas impuestas por las autoridades de salud a los prestadores de servicios no esenciales durante el 30 de marzo al 30 de abril forma parte de la estrategia nacional de aislamiento social, mejor conocida como Jornada Nacional de Sana Distancia, cuya finalidad es evitar la propagación del COVID-19 entre la población y de este modo, “aplanar” la curva de incidencia epidémica.

“Para no utilizar la palabra injusto, vamos a decir que no es adecuado que el empresario esté cargando económicamente al país; el gobierno no es el que está haciendo el rescate, porque los empleos son generados en su mayoría por la iniciativa privada. Nueve de cada 10 pesos que se mueven en el país son generados por la iniciativa privada “, aseguró el presidente de la Coparmex en Ciudad Victoria.

El impacto económico es mayúsculo y no es adecuado que el empresario salga a ponerlo todo, tenemos que pagar nuestros impuestos el cien por ciento, declaraciones anuales. Los trabajadores reciben el ciento por ciento de su salario sin trabajar y el empresario no está ingresando dinero y estamos pagando impuestos y salarios. Al gobierno federal le decimos que así como nos pide que pongamos de nuestra parte sin despedir gente y pagar salarios íntegros también le pedimos que ponga de su parte, que este mes no cobren ISR, que se pueda completar el IVA, que haya devoluciones rápidas, que los subsidios en la CFE sean adecuados y que se suspendan el pago de IMSS e INFONAVIT por este mes, concluyó Flores.