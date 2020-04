Le abonan a la incertidumbre

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex Rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, José Narro, uno de los pocos políticos que tiene fama de serio y entregado a su labor afirmó que las cifras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al coronavirus distan mucho de la realidad, que faltan pruebas de laboratorio a más personas con síntomas, que se han confundido síntomas de influenza con los de este virus, entre otros errores, y adelantó que pudiéramos hasta en 500 mil contagiados a la fecha.

“La cifras no cuadran y generan desconfianza e incertidumbre, puede haber de 120 mil a 500 mil infectados”, dijo José Narro, desde sus redes sociales.

El gobierno federal, en respuesta, dijo que los números son de 16 762 positivos al COVID19, o coronavirus y mil 569 muertos por esta misma enfermedad.

Por supuesto, los números de los que habla Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud que es vocero sobre el tema del coronavirus, están basados en números reales, es diagnósticos confirmados por laboratorios y, por tanto, no se puede decir que minimizan las cifras pero también es muy coherente lo que afirma el ex Rector de la UNAM, más cuando quien da las cifras sobre el tema las detalla a placer.

Mire, hace unos días el vocero del gobierno federal afirmó que Tamaulipas estaba ocultando cifras de contagiados, que no subía los datos de forma correcta, al respecto le respondió la Secretaria de Salud, Gloria Molina y les señaló que aquí no es el problema, que la dificultad es la plataforma que ellos manejan ya que no permite a los laboratorios privados, autorizados por el gobierno federal para el diagnostico, subir sus casos positivos, al día siguiente López Gatell aceptó que se tenía razón por las autoridades tamaulipecas, es decir, ahí ya se apuntaba un descontrol.

Pero no es todo, en un manejo caprichoso de los casos el gobierno federal ocultó por una semana que uno de los miembros del gabinete, la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, es un caso positivo al coronavirus, exacto, quien debe alentar la transparencia y el manejo claro de los presupuestos escondió su padecimiento lo que hace pensar que lo mismo se puede hacer con quienes ni siquiera figuran públicamente o con cualquier otro tema.

Más allá de los datos, lo importante a partir de la fecha será el trato que le den al tema, ya es urgente que se hagan más pruebas de laboratorio para diagnosticar el coronavirus en México ya que de lo contrario no vamos a salir nunca del problema, digo, como atacar o contener lo que no se conoce o se pretende ocultar.

Es real, el gobierno federal no miente en sus cifras, es transparente, la mayoría de las veces, al decir cuántos casos diagnosticados hay pero también es tiempo de que acepten que falta mucho por hacer en la materia, de que acepten que por ahorrarse dinero en pruebas de diagnostico no se puede conocer la realidad que, sinceramente, en este momento debe ser de miedo.

Son tiempos pues, de ya no jugar a la austeridad republicana porque de ello depende la salud social y financiera del país, es decir, si no se actúa con responsabilidad es probable que nunca salgamos del problema del coronavirus en México lo que tendrá sus consecuencias de parálisis económica y social.

Si es cierto que no son tiempos de despilfarro, de ahorra en lo posible, pero no se puede jugar con la vida y el bienestar de todo un país nomás por soberbia, por no doblar las manos y pedir créditos para comprar insumos que permitan un diagnostico más generalizado, sintetizando, no distinguen lo que es una inversión de un gasto y así no se puede.

Si, es probable que el coronavirus a muchas personas no les haga ni cosquillas y por tanto, para ellos, es intrascendente si se les diagnostica o no la enfermedad pero es más real que serán un agente transmisor y en cualquier momento pueden contagiar a otras personas que si mueran o por lo menos sufran daños irreversibles en sus economías y salud.

Si, ya es tiempo de avanzar, de gastar dinero en lo necesario y urgente, en poner las cosas en su justa dimensión ya que de lo contrario, si se sigue actuando igual por el gobierno federal, solo se va a abonar a la desconfianza e incertidumbre que nos pueden costar muy caro.

En otras cosas… El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado del presidente municipal, hizo entrega a Nuevo Laredo de la Clínica Móvil para paciente positivos con Covid-19 y junto con la secretaria de Salud en Tamaulipas y personal médico del Hospital General, realizaron un recorrido por las instalaciones para constatar su equipamiento.

La unidad médica, que viene reforzar la infraestructura en NLD ante la contingencia del Covid-19, se instaló frente al área de urgencias del Hospital General, en plena calle Lerdo de Tejada, cuenta con un túnel nebulizador sanitizante, un área de triage o de valoración, donde recibirán a los pacientes para determinar si deben ser hospitalizados y el área de 40 camas equipadas con tomas de oxígeno y respiradores.

