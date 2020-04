‘Me hablaron del América para que me fuera con ellos’; Kikín confiesa que pudo ser Águila

Por Agencia.-

Francisco Fonseca reveló que estuvo cerca de jugar en el Club América y en las Chivas durante su época como futbolista profesional. El Kikín reconoció que es algo que le hubiera agradado que pasara, pues con ello hubiera sido de los pocos en presumir en haber jugado en los cuatro grandes. “Me hubiera gustado jugar en los dos, y estuve cerca de jugar en los dos (América y Chivas), pero por algo pasan las cosas. Me hubiera gustado jugar en los cuatro grandes, y en el quinto que dicen que es Tigres sí jugué”, indicó para TUDN. “Después de jugar en Benfica, me hablaron en América para que me fueron con ellos, pero no tuve acuerdo y acabé en Tigres”, explicó el exdelantero de los Pumas, quien regresó al futbol mexicano en 2007, tras su aventura en el futbol portugués.