¡Muy pelado! Matías Almeyda se rapa y aprende inglés en la cuarentena por coronavirus

Por Agencia.-

Matías Almeyda estrenó look, dejó atrás el pelo largo y durante esta cuarentena por el coronavirus el técnico del San José Earthquakes presumió estar rapado, además de que perfecciona su inglés con clases. El argentino apareció en redes sociales sin cabello y con bigote, por lo que de inmediato fue comparado con el personaje de la serie Breaking Bad, Walter White. “Después de tantos días, tengo un calor”, dijo Almeyda en un video donde aparece con un gorro y montado en una bicicleta; después dejó al descubierto su cabeza y notó el corte de pelo.

Pero esta no es la única novedad que tiene Almeyda en esta cuarentena, ya que también aparece en otro video aprendiendo y practicando el inglés. “Hola, ¿cómo estás? Estoy aburrido”, es parte del diálogo del extécnico de las Chivas en un ejercicio de conversación por teléfono. En su primera temporada en la MLS, Almeyda sufrió por el idioma y tuvo un traductor en sus conferencias.​

Two things we've learned from @peladoalmeyda's Instagram takeover.



1. He's ready for @BreakingBad.



2. He's speaking English.



That's our manager. 🙏🖤💙 pic.twitter.com/2pGYkOgfeE