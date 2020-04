Obreros de la Kemet de Ciudad Victoria paran labores por temor al COVID-19

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Obreros de la maquiladora Kemet de esta capital pararon labores este lunes por la tarde debido a que la empresa no ha considerado un plan de prevención para evitar contagios del COVID-19.

La secretaria general del sindicato de la maquiladora, Dolores Zúñiga Vázquez, dijo que los trabajadores apenas regresaron a laborar esta semana ya que por falta de producción se habían ido a descanso obligatorio con el 50 por ciento de su sueldo.

Este lunes regresaron a laborar pero todo indica que para la Kemet no hay alerta ni emergencia sanitaria y no está acatando las indicaciones de la Jornada de Sana Distancia que el gobierno federal puso en marcha para evitar la propagación del coronavirus.

“Se habían ido al 50 por ciento porque no había trabajo y ahorita ya regresaron a trabajar, pero me dicen que no pueden estar laborando así, además de que no todas las áreas hacen capacitadores para los respiradores”, explicó.

Este paro de labores promovido por el sindicato no tiene nada que ver con la negociación salarial que aún no concluye, aclaró Zúñiga Vázquez.

Vamos a parar por la emergencia que hay por el coronavirus; no tiene nada que ver con la negociación salarial, enfatizó

“Tenemos que salir a nuestras casa, les pedí que salieran de la planta Y ahorita me traslado yo para allá, pero así ya no pueden trabajar porque esto se está poniendo muy feo. Hasta que la empresa demuestre que es urgente trabajar regresamos, porque en esas condiciones ya no vamos a trabajar”, advirtió.