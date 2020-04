Ofrece AMLO a ‘iracundos y alterados’ adelantar consulta sobre revocación de mandato

Por Agencias

Ciudad de México.- Ante la campaña que, dijo, mantienen en contra de su proyecto de transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los “conservadores” adelantar a junio del año próximo la consulta sobre la revocación de su mandato, para que “sea el pueblo, de manera pacífica, el que decida” si se mantiene en la Presidencia o renuncia. Ofreció que si hoy lo aceptan, mañana envía la iniciativa de reforma constitucional.

Se puede tener “mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y también en los congresos locales. Eso ayudaría mucho para que aminorara el ansia y en este tiempo bajara el enojo que ahora, dijo, se dirige hacia la estrategia contra el Covid-19.

Recordó que “un ex presidente (Felipe Calderón) dijo que no va a participar en un grupo que se formó para atacarnos, pero que sí va a participar en la revocación del mandato que será en marzo de 2022”.

Afirmó que en la jornada electoral del año próximo, cuando se elegirán diputados, gobernadores y autoridades locales, sólo se requiere añadir una boleta: “Quieres que continúe el presidente o que renuncie. Y podemos hacer el cambio a la Constitución.

“Nosotros llegamos aquí por convicción y luchamos por principios, por ideales, no por cargos. Vamos a estar aquí hasta que el pueblo decida. Yo por autoridad moral y por honestidad no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. No es que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza”.

López Obrador insistió en que «los conservadores» mantienen una campaña en contra de su proyecto, utilizando ahora figuras de deporte y del espectáculo para impulsar la “desinformación” en torno a la estrategia sobre Covid-19. Dijo que lo mejor para resolver diferencias es aplicar el método democrático.

Retomó su propuesta de la consulta sobre la revocación de su mandato, después de recordar que fueron justamente «los conservadores» quienes rechazaron aplicarla en las elecciones intermedias del año entrante y “a regañadientes” aceptaron que se realice en 2022.

En su conferencia de prensa, subrayó que, entre sus adversarios, los que se sienten “más afectados están los más iracundos, los más alterados y enojados”, pero, añadió, son momentos de definiciones: “Es corrupción o transformación”.

El presidente destacó: “A pesar de las mentiras, estoy tranquilo porque tenemos un pueblo muy consciente, es de las sociedades más avanzadas del mundo en cuanto a desarrollo político y ese nivel de concientización llevó a que se ganara la elección presidencial. Aún en contra de todos los pronósticos, de la gente que luchó de tiempo atrás, que estaban escépticos. Gente que cuando se ganó, lloraba, pero al mismo tiempo pensaba que había sido un milagro o, si se quiere en términos coloquiales, una chiripa.

“Me decían pellízcanos, después de tanto tiempo de lucha, de tantos fraude, cómo logramos esto´. Lo logramos porque el pueblo nos impulsó, nos apoyó, fue el motor del cambio con el apoyo de las benditas redes sociales”.

Afirmó que quienes “antes podían manipular ya no tienen la misma influencia, y se le agrega que ya no tienen los mismos ingresos”. (Alma E. Muñoz/Alonso Urrutia/La Jornada).