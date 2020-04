Por tele

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Infinidad de quejas ha desatado la idea del gobierno federal de atender a la población estudiantil por medio de la televisión y, en muchos otros casos, vía redes sociales, el internet pues.

Los quejosos dicen que es una ocurrencia, los más mesurados que no habrá forma de que la televisión o las redes sustituyan a un salón de clases ya que no habrá retroalimentación de forma adecuada y, por si eso fuera poco, los expertos le añaden que muchos niños no tienen capacidad para aprender vía su oído o vista, que en casa se van a distraer de manera fácil y los conocimientos los adquirirán los padres que tendrán que hacerles las tareas o trabajos a desarrollar.

La verdad es que el proyecto es un atino y le diré por qué, en primera porque no se sabe hasta cuando estemos en condiciones de regresar a los niños a la escuela sin que se corra el riesgo de avivar los contagios por coronavirus que si bien no son de severas consecuencias para ellos, según los datos hasta hoy, si podrían convertirse en contaminadores para los más viejos de sus casas e incluso para sus padres que en algunos casos ya cargan consigo la diabetes, hipertensión o lesiones en los pulmones de tanto humo de tabaco o chimeneas y; en segunda, porque no hay más.

Cierto es, no todos los niños tienen en sus casas celulares o tabletas menos cuentan con internet para bajar datos o estar enviando datos, es más, sería condenar a los más pobres a perder el ciclo escolar o a llevarlo de manera deficiente si no se encuentran soluciones prontas pero, le repito, no hay de otra.

Las crisis son tiempos de ser creativos y, como dicen los jugadores, el perdido va a todas, si los datos dicen que el 98 por ciento de las personas tienen acceso a una televisión y son en México 80.6 millones de usuarios de internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares en los cuales se entra al facebook lo mejor es aprovechar esas herramientas, no permitir que nuestros niños se atrasen o se queden sin hacer nada en casa.

Vaya pues, también los maestros tendrán que ingeniárselas para que todo salga bien, para que los niños que tienen más problemas con este tipo de aprendizajes sean atendidos por otras vías, enviando tareas diferentes o reforzando, por lo menos, lo que han aprendido.

Mire, para nadie es un secreto que en este momento existen estudiantes de secundaria que no saben multiplicar y menos dividir, que difícilmente leen de corrido y comprendiendo la lectura, lo mismo pasa en preparatorias y hasta en la universidad, entonces, exponernos a más atraso porque a algunos no les gusta la idea de que aprendan en casa ya que les ocuparan la comparadora un rato o la tablet, la televisión y les quitarán tiempo para entrar a las redes sociales o ver las novelas no quiere decir que no sea una buena idea, tampoco hay que cerrarse a esa posibilidad con el argumento de que muchos niños son pobres o no tienen acceso a internet ni datos.

Lo mejor será avanzar con lo que se tenga a la mano y no dejar de presionar al gobierno de Andrés Manuel para que resuelva de inmediato la situación de los más pobres, podrían subsidiarles tabletas, celulares y datos para que no se nos queden atrás, por ejemplo.

Qué es muy costoso lo que se plantea de tener la televisión o los ordenadores encendidos y en tiempo con los maestros o los contenidos que se van a ofrecer, quizá sí, pero cuesta lo mismo el que los estén utilizando en el feis o para ver las novelas y de ahí no dicen nada, ni queda nada.

Las clases pues, serán por tele, en otras escuelas han optado por ingresar a las redes sociales y hacer grupos de video conferencias, algunos más se manejan con el whatsapp o lo que tengan a la mano, quizá con ello será necesario visitar a varios alumnos o llamarlos para que vayan por tarea a las escuelas una vez por semana o en la medida de lo posible, tal vez, pero de todo lo peor que puede suceder es que se queden como están y, créalo, eso ya lo tenemos en la bolsa en caso de que nadie se hubiera aplicado.

En otras cosas… Los Líderes de organismos empresariales del país respaldaron las propuestas en materia económica presentadas por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) al Presidente Andrés Manuel López Obrador, expuestas en el Programa de Emergencia Económica, como medida para amortiguar los efectos de la suspensión de actividades productivas en empresas a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19.

El programa emergente fue firmado por los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Manuel Joaquín González, de Quintana Roo; y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Enoch Castellanos Férez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); y José Manuel López Campos, Presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO); se sumaron al llamado de los gobernadores agrupados en la GOAN hacia el Gobierno de México, para reactivar la economía nacional y preservar el empleo.

El Programa de Emergencia Económica de GOAN plantea 7 acciones para defender el empleo y la economía familiar: Estímulos fiscales, financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, ingreso básico solidario, incremento extraordinario de presupuesto a los estados y municipios, agilizar el pago a proveedores del gobierno, proponer la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC y apoyar al sector turístico

En la UAT… La Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abierto en línea el proceso de admisión del 1 de abril al 26 de junio para las tres carreras que ahí se ofrecen.

Los interesados en ingresar a Ingeniería en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Telemática e Ingeniería en Agronomía, deberán realizar de manera remota el registro mediante el link http://registroaspirantes.uat.edu.mx donde seleccionan su registro de nuevo aspirante y llenar toda la información solicitada.

Cabe mencionar que la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT está reconocida por su alta calidad en la docencia, investigación y transferencia de tecnología, donde sus alumnos y profesores participan activamente en los sectores con los que se relacionan y son valorados por su formación profesional e integral.

