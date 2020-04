Responde López Gatell a la GOAN sobre presunta mala calidad de insumos médicos

Por Agencias

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Ramírez desacreditó la versión de la asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) en el sentido de que los insumos médicos que está enviando la federación a las entidades para atender el Covid-19 es “lamentable, preocupante e inaceptable y de una calidad muy penosa”, por lo que anunciaron que los devolverán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el funcionario federal dijo que no se trata de ningún error sino de un problema de comunicación de los mandatarios estatales “porque cuando se mandaron esos insumos, esas batas transparentes, que no tienen un uso clínico, les recuerdo a esos respetabilísimos gobernadores, por si nos están escuchando y con quienes hemos tenido múltiples conversaciones sobre muchos temas… les recuerdo que esas batas transparentes y los insumos que se hicieron circular en fotos, no tienen indicación de uso clínico para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque son de un material muy delgado. Y que quede claro, esto no es tampoco lo que se compró en China, aunque son de fabricación china no es lo que vino en los aviones por compra”.

De acuerdo con López Gatell, los insumos cuestionados por la GOAN son parte de un donativo, como muchos otros que ha recibido el gobierno mexicano.

Explicó que lo que se pretende es tener una bata de uso muy simple para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo. “Por ejemplo quien está en la puerta de una dependencia pública, haciendo los filtros sanitarios y tomando la temperatura sí puede usar ese equipamiento”, refirió.