Se fregaron 159 millones en Victoria

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras la gente en Ciudad Victoria se moría de sed, se inundaba de aguas negras, veía destrozarse sus vehículos por los baches e incrementar los riesgos de infectarse de coronavirus al grado de que hoy es el municipio con más contagios en el Estado, el presidente municipal Xicoténcatl González Uresti y sus amigos desaparecieron 159 millones de pesos que, según ellos, se gastaron en más nomina para el DIF municipal, viáticos y el pago de guaruras para el alcalde, familia y allegados.

Según regidores del PRI y Movimiento Ciudadano, Xico y secuaces pensaron que nadie se daría cuenta de ese dinero, creyeron que no había que justificarlo porque no estaba presupuestado y presuntamente se trata de un excedente o recurso adicional que envió la federación para atender necesidades pero todo se les vino abajo cuando el Congreso del Estado les hizo ver la necesidad legal de respaldar con documentos esos gastos.

Lo criminal es que en el momento que les llegaron los 159 millones de pesos más de la mitad de las colonias de esta capital no tenían el servicio de agua potable, se inundaba de aguas negras y toda la ciudad estaba destrozada en sus pavimentos pero el presidente municipal y cómplices se gastaron el dinero y luego buscaron justificarlo, como se le menciona líneas arriba, cuando el Congreso le pidió que explicará con su cabildo dicho gasto.

¿Cuánto le tocó a cada regidor del PAN que callaron y aprobaron una reasignación de presupuesto y el gasto de esos 159 millones de pesos por lo menos seis meses después de haberlo ejercido?, no lo sabemos, la gente rumora y hay algunos documentos públicos, que la razón de la complicidad es que les aumentaron su mensualidad a 50 mil pesos, les dan más dinero para gastos y hasta se habló de un bono de 30 mil pesos mensual, ya ellos lo irán aclarando cada uno por su cuenta.

El caso es que esos 159 millones de pesos se esfumaron o no se sabe realmente en que se gastaron porque los regidores nunca tuvieron conocimiento de los mismos y la prueba es que se rechazó esas reasignaciones por el PRI, Movimiento Ciudadano y el Síndico Luis Torre Aliyan que llegó por el PAN y que se negó a votar a favor el dictamen argumentando que no tenía conocimiento del recurso y que no se prestaría a actos ilegales.

Según trascendió la postura del PAN será la que ha tomado el síndico Luis Torre, no se harán responsables de ese dinero gastado en forma criminal y van a dejar solo al alcalde Xicoténcatl González y a los regidores, más porque el Congreso pidió una explicación lo que seguramente hará el gobierno federal en su momento y no saldrán bien librados, vaya, ningún municipio puede recibir dinero, gastarlo a placer del alcalde o socios y luego, seis meses después, ya cuando se está revisando la cuenta pública, buscar que sus otros cómplices en el Cabildo le aprueben actas para reasignar dinero de tal forma que no se tenga que notar en obras o servicios.

La verdad es que lo menos que merece el alcalde de Victoria es cárcel, ya por lo menos que lo echen de su cargo antes de que nos haga más daño, mire, la Ciudad es la número uno en casos de coronavirus en el Estado y la razón es simple, no hay agua en muchas colonias, la gente no puede realizar su higiene personal ni de alimentos de manera adecuada y no es un problema de hoy, es un problema que se agudizó el año pasado, ándele, precisamente cuando ellos alegremente se gastaron 159 millones de pesos sin avisarle a nadie.

Por eso fue que en plena contingencia, en pleno río revuelto el alcalde Xicoténcatl organizó este pasado fin de semana su sesión de cabildo y le entregó actas a sus regidores que las aprobaron sin chistar, el síndico Luis Torre mostró sensatez y le hizo saber que ese gasto era responsabilidad suya y de quienes le ayudaron a gastárselo, que ellos tendrían que hacerse responsables y no aprobó dicho documento, tampoco lo aprobaron los regidores del PRI ni de Movimiento Ciudadano, ahora veremos en qué termina todo, quizá los Diputados locales no hagan nada al respecto pero todo parece indicar que el tema viene desde México y que allá si existe quien investiga.

Lo que hicieron con esos recursos fue un acto criminal del alcalde de Victoria y sus secuaces, es un acto que se debe investigar y acusarlo porque puede costar muchas vidas o por lo menos el bienestar de cientos de familias que se vean afectadas con el coronavirus y tengan que gastar en los cuidados.

Y no, no es un asunto particular lo que ocurre en Victoria, muchos presidentes municipales actúan de la misma forma, por lo que se ve les están revisando el dinero así que ya nos enteraremos quienes más entran en la lista de sospechosos de asalto.

Se fregaron 159 millones en Ciudad Victoria o por lo menos no los habían justificado a pesar de que presumiblemente lo gastaron el año pasado, vaya usted a saber cuánto más faltará en el resto de los municipios, pero bueno, de eso ya les contaremos.

