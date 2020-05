Advierten maestros de Tamaulipas que recurrirán a todo para que la SET les pague

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los maestros a los que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) les adeuda sueldos por concepto de contratos, interinatos y Carrera Magisterial no descansarán hasta que sean recibidos personalmente por el titular del ramo educativo, Mario Gómez Monroy, que con pretextos se negó a atender personalmente la problemática de dichos adeudos, informó José Manuel Mota García.

Y es que el pasado lunes los docentes, algunos de los cuales provenían de otros municipios, se plantaron casi todo el día en las oficinas del funcionario, donde al principio se les informó que serían atendidos por Gómez Monroy pero finalmente los recibió la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz.

A pesar de la buena disposición de Moreno Ortiz, a los docentes afectados en su percepción económica les quedaron muchas dudas porque, con ciertas excepciones, no hubo respuestas concretas sobre la liberación de sus pagos por lo que solicitaron una reunión con el secretario de Educación y esperarán hasta este viernes 29 para ver si se concreta este acercamiento.

De lo contrario, los maestros inconformes adelantaron que recurrirán a todo, incluso a las autoridades federales, para recuperar ese dinero que legítimamente les pertenece, pero antes planean pedir apoyo al gobierno del estado para que intervenga ante la SET y cumpla con su responsabilidad.

De acuerdo con Mota García durante la reunión con la subsecretaria de Educación Básica los educadores dejaron los expedientes y una lista de afectados con la esperanza de que en el transcurso de esta semana les den una respuesta favorable.

“Estamos a la espera de que les liberen los pagos, al menos de que haya una respuesta más concreta y una información más certera de dónde se encuentran los trámites de cada uno de ellos. Si no se nos atiende y no hay respuesta favorable, esta misma queja la llevaremos a Palacio de Gobierno para ver de qué manera se presiona a la SET a que se haga responsable de los pagos”, concluyó el maestro afectado.