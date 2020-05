Aparece otro grupo de profes de Tamaulipas que no han cobrado desde hace 5 meses

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) no ha entregado el oficio de “baja” a maestros que se jubilaron durante el invierno pasado y desde el mes de enero están sin recibir salario, porque ante la falta de dicho documento no pueden hacer el trámite correspondiente en el ISSSTE donde se realiza el proceso administrativo para que puedan recibir su pensión correspondiente.

De acuerdo con el vocero del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) en Victoria, José Enrique Yáñez Cisneros, los afectados suman 18 y empezaron su trámite prejubilatorio en el mes de octubre de 2019, y de acuerdo con la ley tienen un permiso de hasta tres meses para hacerlo.

En todo ese tiempo, las vacantes que dejan son cubiertas por otros docentes, a los que la Secretaría de Educación debe pagar por el servicio.

En teoría, los trabajadores que solicitan su jubilación debieron recibir su “baja” del sistema educativo en enero, para continuar inmediatamente con el trámite en el ISSSTE para poder recibir su pensión, pero nuevamente, por negligencia y por cuestiones “inexplicables”, su clave está detenida debido a que los docentes que cubrieron esos tres meses, no han recibido el pago por su trabajo, explicó José Enrique Yáñez Cisneros.

“De octubre a diciembre es el permiso, y en enero ya debieron recibir su baja para poder empezar su trámite ante el ISSSTE y recibir su pensión, el detalle está que la SET no ha pagado a los compañeros que los cubrieron y esa clave está detenida por el adeudo a esos docentes, y da como afectación que a los maestros no les puedan dar de baja esa clave ni el oficio de baja, y ya son cinco meses que no han podido empezar el trámite en el ISSSTE”.

Refirió que en este, como en otros casos, los maestros buscaron el apoyo del MMT para lograr destrabar el proceso ante las autoridades de la SET.

“Creo que es inhumano, porque además de no recibir un solo peso tampoco están recibiendo servicio médico. Sabemos que el detalle del Covid-19 empezó en marzo, y la pregunta es qué paso en enero, en febrero, o sea es por cuestiones que no han hecho bien el trabajo y desde el 2016 vienen arrastrando estos problemas de adeudos en la SET”, concluyó.