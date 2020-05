Asegura López Obrador que la crisis económica mundial ‘no nos tumbó el todo’

Por Agencias

Ciudad de México.- Desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la crisis económica mundial “no nos tumbó del todo” y pidió que el esfuerzo para sacar adelante a México sea de ricos y de pobres.

Puntualizó aspectos positivos como la recuperación del peso, del precio del petróleo y, en especial, el incremento en la recaudación de impuestos, por lo cual agradeció a grandes corporativos que pagaron deudas al fisco por su comportamiento “ejemplar” y con “dimensión social”.

“Quiero decir que hay buenas noticias, a pesar de los pesares, a pesar de que se cayó la economía mundial por esta pandemia y también por su nivel de fragilidad, ya el modelo neoliberal, como lo he dicho en otras ocasiones, está en franca decadencia”, comentó.

“Entonces, se cae la economía mundial, nos afecta a nosotros, afecta a los países, pero a nosotros afortunadamente no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo y ahí vamos, poco a poco, recuperándonos en lo económico”, mencionó previo a iniciar, el lunes, una gira en la Península de Yucatán para inaugurar los tramos de construcción del Tren Maya.

El presidente mostró gráficas de la apreciación del peso de 8.9 por ciento, en lo que va del actual gobierno, según los datos de ayer.

Recordó que se alcanzó un peso fortalecido hasta febrero, como la moneda con mayor recuperación respecto al dólar, y luego al caer por la crisis económica superó los 25 pesos por dólar, “pero ya vamos recuperándonos poco a poco” y el viernes se ubicaba en 22.20 pesos por dólar, mencionó.

También se refirió al precio del petróleo, el cual cayó hace unas semanas a menos cero y, al 29 de mayo, estaba en 28 dólares con 91 centavos, “casi 30 dólares por barril”, incremento histórico en este caso porque nunca se había presentado, destacó.

Otro dato que es alentador es el de la recaudación porque a pesar de la crisis tenemos más de 100 mil millones de pesos más de aumento respecto al mismo periodo de enero-mayo de 2019, cuando fue de un billón 673 mil millones y en el año en curso un billón 777 mil millones, esto es, 2.8 de incremento en términos reales a pesar de la crisis, explicó el mandatario.

“¿Por qué no se nos ha caído afortunadamente la recaudación? Porque se están cobrando deudas que tenían algunas empresas, corporativos y esto nos ha permitido tener ingresos para fortalecer la Hacienda Pública”, destacó.

Ya es público que Walmart aceptó y pagó ocho mil 79 millones de pesos y este viernes FEMSA dio a conocer que reconocía una deuda con la hacienda pública de ocho mil 790 millones de pesos; también IBM de México se puso al corriente con 669 millones de pesos, agregó.

El Presidente agradeció a los directivos y dueños de estas corporaciones, por aceptar la convocatoria de que todos actuemos de conformidad con la ley, hacer haga valer el estado de derecho y que no haya privilegios.

“Que si la gente humilde, un indígena, un campesino paga impuestos, porque en cualquier mercancía va incluido un impuesto como el IVA, y si esto mismo hace un obrero, un profesional, un pequeño, un mediano empresario, ¿por qué no las grandes corporaciones? Y esto afortunadamente se ha ido entendiendo, como un comportamiento ejemplar, están demostrando que tienen dimensión social.

“En el caso de Walmart me dio gusto porque cuando anunciaron, son empresas que cotizan en la bolsa, tienen que informar, cuando anunciaron que iban a reconocer este adeudo, como que hubo un poco de desconcierto, se cayeron las acciones, pero de inmediato se recuperaron y se vendieron mejor sus acciones, y creo que lo mismo va a ocurrir con FEMSA”, dijo.

Reiteró su agradecimiento a los directivos y dueños de las compañías por esta actitud responsable, pero destacó la importancia de que el esfuerzo para sacar adelante a México sea de ricos y de pobres.

“Todos juntos sacar adelante a nuestro querido México. Mañana vamos a seguir informando sobre la pandemia pero hoy quería darles estas buenas noticias: hay recuperación en la economía, lo vamos a hacer pronto, el modelo que estamos aplicando nos está dando resultados y es en beneficio de todo el pueblo”, expresó.

El presidente López Obrador cerró su mensaje, grabado en el jardín de su casa en Palenque, en una tarde lluviosa del trópico, desde donde envió un abrazo virtual, “pero eso sí, muy cariñoso para todas y todos ustedes”.

En cuanto a su gira, precisó que se trasladó por tierra desde la ciudad de México a Palenque y desde ahí, igualmente por tierra irá el lunes a Cancún, Quintana Roo, en el inicio de una nueva etapa, a partir del primero de junio. (Fabiola Martínez/La Jornada).