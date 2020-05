Brotes de Covid-19 contagiaron a 104 empleados de salud en Nuevo León

Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que detectó brotes de Covid-19 durante este mes en el Hospital de Sabinas Hidalgo, en ese municipio; en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en el Hospital Universitario, ambos ubicados en la capital del estado, los cuales sumaron 104 trabajadores contagiados.

En el caso del Hospital de Sabinas Hidalgo, la dependencia estatal confirmó 14 contagios, este nosocomio fue cedido por el gobierno del estado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para atender en exclusiva a enfermos de coronavirus. Previo a su apertura, fue vandalizado y quemado por personas que no deseaban tener cerca a pacientes con esa enfermedad.

El brote se inició en el hospital nuevo que prácticamente se termina de construir esta semana. Empezó con un guardia de seguridad y posteriormente fue avanzando a otras personas y hay en Sabinas ese brote, y son 14 personas que se han contagiado ahí, explicó Manuel de la O Cavazos, titular de salud.

Respecto de la Clínica 25 del IMSS, el secretario informó que el brote ya se encuentra controlado y que fueron 11 los casos que se registraron en el lugar.

El brote con más afectados se registra en el Hospital Universitario, recinto que forma parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y donde los estudiantes de medicina suelen realizar sus prácticas o servicio social.

El funcionario explicó que en el HU, como se le conoce, hay hasta el momento 42 elementos del personal médico confirmados, entre los que se encuentran especialistas, enfermeros, camilleros, personal administrativo y de limpieza.

De la O Cavazos dijo que ninguno de los contagiados ha requerido hospitalización, pero se encuentran aislados en sus casas y bajo observación médica.

Aseguró también que médicos y pasantes decidieron no trabajar luego de la confirmación del brote, aunque no precisó la cantidad exacta. Asimismo, mencionó que se detectaron dos brotes en recintos geriátricos del municipio de Guadalupe y en uno de Monterrey.

En total los brotes en asilos han dejado 80 contagiados y 10 decesos.

Aunque también se ha mencionado de brotes en empresas como Carrier y Prolec GE, ubicadas en Santa Catarina y Apodaca, el gobierno del estado no ha informado del total de compañías afectadas por la enfermedad.

Ayer se informó de 162 nuevos casos de Covid en la entidad, con lo que sumó 2 mil 625 casos, así como 6 defunciones para sumar 107 decesos en lo que va de la pandemia. (Yolanda Chio/La Jornada).