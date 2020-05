Calderón parafrasea a ‘Juanga’ para criticar giras de AMLO: ‘pero qué necesidad’

Por Agencias

Ciudad de México.- Parafraseando al fallecido cantante Juan Gabriel, Felipe Calderón criticó la gira que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador por estados del sureste a partir del próximo martes, porque “expone al contagio” del covid-19 al personal del gobierno y al propio mandatario.

¿En verdad es necesaria la gira?, ¿es una actividad esencial? La gira expone al contagio y lo propicia: al personal de avanzada, logística, seguridad (que aunque no se reconozca, existe y es compleja), comunicación y al propio presidente. Como decía mi paisano: Pero qué necesidad”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter.

No se quedó en eso Calderón, quien espera el registro como partido político de México Libre: “Lo más delicado: Da la señal equivocada a la población, de que todo está bien y que se puede salir, lo cual no es cierto. Ojalá no se agudicen contagios y fallecimientos a partir de un relajamiento inducido involuntariamente”.

López Obrador anunció esta mañana, en su conferencia de prensa, que, “si lo permiten los médicos”, el martes 2 de junio iniciará una gira en Cancún, a donde llegará en avión, para inaugurar tramos del Tren Maya en Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, donde también supervisará la refinería de Dos Bocas.

Después viajará a Veracruz para también supervisar las obras en la refinería de Minatitlán y en Coatzacoalcos atestiguará obras del Tren Tranítsmico, obra emblemática como Dos Bocas y el Tren Mayo, todas por carretera de martes a domingo.

“Si estoy aquí cuidándome, puedo estar en cualquier estado cuidándome”, dijo López Obrador, quien anticipó que acatará disposiciones de sana distancia como el cubrebocas en la aerolínea comercial, si así lo disponen. El detalle destacó porque el mandatario no ha utilizado cubrebocas desde que se extremaron las medidas sanitarias con la distancia social. (Álvaro Delgado/Apro).