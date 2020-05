Causa pánico eventual brote de Covid-19 en maquiladora de Ciudad Victoria

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de que a dos trabajadoras de la maquiladora Aptiv se les detectaran síntomas de coronavirus cundió el pánico entre el resto de los obreros que dijeron sentirse preocupados y atemorizados ante la posibilidad de que pudieran estar contagiados.

La secretaria general del sindicato, Dolores Zúñiga Vázquez informó que las empleadas fueron atendidas en el IMSS y las enviaron a sus casas por 14 días, pero no les aplicaron las pruebas para descartar o confirmar la enfermedad, cuando en su opinión sería conveniente que les hiciera ese examen para mayor tranquilidad de la base trabajadora.

“Hay dos chicas que fueron al Seguro y les pusieron síntomas de Covid pero no les hicieron la prueba, solo las mandaron a sus casas por 14 días. Es lo único que les dijeron, entonces no tenemos la seguridad de qué tengan, hasta que se pongan bien o se pongan más mal”.

Entonces, frente a este escenario de dudas e incertidumbre, ocasionado por la propia institución de salud, se generó un ambiente de psicosis y preocupación en esta maquiladora ya que el resto de los obreros temen a un posible contagio, reiteró Zúñiga Vázquez.

Aseguró que las dos posibles portadoras del virus tuvieron contacto con por lo menos 50 personas más, por lo que insistió en que sí es necesaria la aplicación de pruebas para saber si efectivamente tienen coronavirus o no.

Actualmente a la Aptiv están acudiendo a trabajar alrededor de 600 obreros, de los casi 2 mil que conforman la plantilla laboral.

La maquiladora está batallando para sacar adelante el trabajo porque requiere del resto del personal y ha estado convocando a los empleados a presentarse a trabajar.

Sin embargo, para Zúñiga es más importante cuidar la salud por lo que ha pedido a los obreros que al menos hasta el 1 de junio y una vez que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia no se presenten a su centro de trabajo, que debe estar estar perfectamente sanitizado y desinfectado.