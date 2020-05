Cero tolerancia

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En municipios fronterizos, caso de Matamoros, las autoridades locales tratan de aplicar, de manera más estricta, las medidas sanitarias dictadas por el Comité de Seguridad en Salud.

Lo que se dio a conocer es que no habrá flexibilidad para quienes incumplan lo determinado y que aplica en la llamada “Fase tres” de la pandemia, como es el doble no circula, el número de personas que viajan en un vehículo y la obligación de traer tapabocas.

Y, en tanto que las determinaciones son de observancia general, igual aplican para los estadounidenses que pasan hacia territorio mexicano.

En ese sentido, los visitantes tendrán que acatar lo dispuesto o de lo contrario no podrán pasar.

De inmediato, autoridades del Condado de Cameron, Texas, sacaron un comunicado dirigido a sus representados para precisarles los requisitos emitidos por el gobierno de Tamaulipas para cruzar por los puentes internacionales hacia la entidad.

Por supuesto que se hace lo adecuado porque el número de contagios en las localidades fronterizas no para y a eso habrá que añadirle que, los vecinos del norte, son la nación que más personas contagiadas tiene a nivel internacional, al sumar más de un millón 622 mil de enfermos de COVID-19 y se aproxima a los 100 mil muertos (97 mil 87).

A propósito, el alto mando del gobierno estadounidense debería tener actos de humanidad con individuos que se encuentran en los “Centros de Detención de Inmigrantes”.

Porque eso lugares se están convirtiendo en espacios de contagio lo que afecta a mexicanos indocumentados y latinoamericanos, principalmente.

Lo ideal sería que pararan las redadas y, por tanto, el aseguramiento de indocumentados ya que los llevan a recluir para deportarlos, lo que es un riesgo para la salud de los detenidos y de sus captores y vigilantes.

El punto es que el presidente DONALD TRUMP, difícilmente se pondrá la mano en el corazón en tanto que anda en campaña y una de sus banderas principales en levantar muros en su frontera contra migrantes y deportar a los que estén en su país en forma ilegal.

Según un diario de circulación nacional que cita al The New York Times, en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la cifra de niños y adolescentes deportados supero los 900.

Aseguran que el procedimiento se lleva a cabo sin que haya asistencia de algún trabajador social o se atiendan solicitudes de asilo político por la violencia que se vive en los países de donde provienen los migrantes.

De regreso con las disposiciones sanitarias que aplican en la entidad, tenemos que empezaron operativos en Victoria, a partir del viernes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de automovilistas.

Por eso se instalaron retenes en el que participaron tránsitos y policías estatales, lo mismo que militares y elementos de la Guardia Nacional, integrantes de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Fiscalía General de Justicia del estado y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

A propósito, en la ciudad capital hay colonias en que niños y adolescentes se van a canchas de futbol rápido y se echan la “cascarita” sin la menor protección.

Desde luego que no es el único desacato ya que, en entrega anterior, dábamos cuenta que a “tianguistas” les dio por desobedecer amagos de la alcaldía y funcionarios de Coepris.

Lo bueno es que no hablamos de la generalidad pero ahí están las señales de algo que puede crecer.

RULETA

Los altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE) advierten que están pendientes para que no se lucre con apoyos que se entregan a la población a fin de mitigar los efectos de la pandemia.

Al menos eso asegura el consejero presidente del organismo, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO.

Veremos si ponen sus ojos en Tamaulipas en donde alcaldes, legisladores y servidores públicos hacen su lucha para ganar simpatías con la mira puesta en los comicios del 2021.

De manera que los del INE en la entidad deberían parar sus antenas en municipios como Reynosa, Victoria y Tampico, por mencionar tres localidades en las que los adelantados andan muy movidos.

El propio CÓRDOVA habla de que no se utilicen recursos públicos o programas sociales, acorde a lo que marca la ley pero propios y extraños saben de la habilidad de los políticos para encubrir sus acciones de promoción.

Aunado a que hay personajes que hacen acopio de víveres entre amigos y ciudadanos y luego los entregan a nombre de los que “cooperaron”.

También se mueven los que abren su cartera para aprovechar las difíciles circunstancias que viven las familias de escasos recursos a fin de dejar sentir su “solidaridad” mediante entrega de despensas.

Ni modo que no se trate de una inversión con tienes políticos y afanes futuristas.

AL CIERRE

Este lunes empieza la Segunda Jornada de Conferencias a Distancia organizada por el Club de Litigación Oral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Cabe señalar que el primer evento de éste tipo se realizó la semana pasada y tuvo una notable respuesta dado el nivel de los ponentes y la participación de profesionales y estudiantes a través de la plataforma Zoom.

Sobre el ello, el Director de la FDCSV, Doctor ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, felicitó a los organizadores, conferencistas y a quienes se inscribieron en los eventos de la mencionada Jornada para profundizar en temas como Introducción al Sistema de Justica Penal, La Teoría del Caso, Justica Penal a Distancia, La Mediación: otra forma de hacer Justicia, que impartieron la Doctora TERESA DE JESÚS CAMARGO SÁNCHEZ, el Doctor AL AMADO, el Maestro SEBASTIÁN INZUNZA VILLALOBOS y el Licenciado GUILLERMO MENDOZA MEDIANA, en forma respectiva.