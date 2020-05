Dennis Rodman relata su fiesta con Kim Jong-un

Por Agencia.-

El ex basquetbolista estadunidense Dennis Rodman volvió a los reflectores, no sólo por su aparición en la serie de Michael Jordan llamada ‘The Last Dance’, sino por recordar uno de sus curiosos pasajes en su vida personal, nada menos que con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su visita a aquél país.

Rodman relata que cuando visitó Corea del Norte por primera vez en 2013, fue recibido por el mismo líder supremo al descender del avión, solicitando que lo acompañara.

Unas personas me pidieron que los siguiera e instintivamente pensé que querían arrestarme. Fui a una de las sillas grandes y las 22 mil personas presentes se pusieron de pie, aplaudiendo, pero un oficial me recordó que la ovación está dirigida a su líder. ‘Líder de… ¿qué?’. No tenía idea de quién era», comentó Rodman en el podcast de Mike Tyson llamado Hotboxing.

En ese mismo espacio, la ex estrella de la NBA comentó que Kim Jong-un heredó el gusto por el basquetbol de su padre y que esa misma noche entre tragos de vodka y karaoke, le confesó ser gran admirador de su juego en los Toros de Chicago.

Rodman señala que hasta la fecha mantiene una buena relación con el mandatario norcoreano, hecho que le ha llevado a ser investigado por autoridades estadunidenses, debido a las llamadas y el contacto que suele tener con él.