Desafía Alfaro a Segob: En Jalisco no hay sumisión y se usa solo un semáforo local

Por Agencias

Ciudad de México.-“En Jalisco hay un solo semáforo, y es el semáforo que hemos construido en lo local”, lanzó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que su gobierno tiene una sola estrategia, sin embargo aceptó que tienen comunicación y coordinación con su par federal.

En este sentido, enfatizó que no tienen sumisión ante el gobierno del Andrés Manuel López Obrador, “lo que hay es una ruta que nosotros definimos, y así vamos a seguir. No hay cambio de ningún tipo”.

La secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, en reunión virtual con gobernadores, les dijo que se deben ajustar al semáforo federal y no operar semáforos estatales, pues esto provocaría “una descoordinación total”.

Además, este miércoles la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informó que, tras la reunión que los mandatarios estatales tuvieron con autoridades del gobierno federal, se acordó integrar el “pulso estatal” en la aplicación de los semáforos para la nueva normalidad.

Para Alfaro, quien ha tenido desacuerdos públicos con el gobierno federal respecto a cifras y manejo de la pandemia de covid-19, Jalisco “nunca va a tener un pico como el que ha tenido la Ciudad de México, que ponga a su máxima capacidad nuestra infraestructura hospitalaria”.

Sin embargo, reconoció que el ritmo de contagios en el estado seguirá creciendo, cuando menos, un mes más.

Si en Jalisco nos hubiéramos quedado esperando a que el subsecretario (Hugo) López-Gatell nos dijera qué hacer, ya me imagino dónde estaríamos”, soltó en conferencia.

Después, en un video posteado en sus redes, Alfaro aceptó que Jalisco está lejos de terminar “con esta historia” de covid-19, y además viven una fase de aceleración de contagios.

“Hemos dado bien los primeros pasos, los resultados son alentadores de cómo la estrategia ha funcionado, pero también los datos nos dicen que estamos en una fase de aceleración de contagios”, dijo.

Adelantó que el viernes por la noche dará un mensaje para anunciar las nuevas medidas a seguir. (Apro).