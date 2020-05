Dice ‘El Guasón’ a profes de Tamaulipas que es la SET y no la SEP la que no paga

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los maestros de Tiempo Completo de Tamaulipas denunciaron que en las últimas dos quincenas les han reducido el estímulo económico que reciben por el servicio que prestan en este programa.

Sin embargo, ninguna autoridad de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) ni de la Sección 30 del SNTE les ha informado el motivo de ese recorte, que mucho ha afectado su economía.

La maestra Reyna Campuzano, vocera de los docentes afectados, indicó que “el gobierno federal garantizó los sueldos para todos los trabajadores de la educación de todo el país, y entonces no entiendo cuál es el problema en el estado; para reducir no hay justificación alguna, no hay postura oficial, nunca salen a dar la cara”.

Refirió que ante ese silencio recurrieron a las instancias educativas federales y comprobaron que el recorte no proviene de la SEP sino de la SET.

Agregó que sostuvo comunicación con el jefe de la Unidad Administrativa de la SEP, Héctor Martín Garza González, quien reafirmó que no hay justificación para que les paguen menos de lo que les corresponde y pidió que los docentes denuncien formalmente esta irregularidad.

Reyna Campuzano dijo que ya es tiempo de levantar la voz ante tantas situaciones injustas que están pasando alrededor del Programa de Tiempo Completo, donde por cierto también los directores han sido afectados pues desde diciembre no reciben ni un peso para la alimentación de los alumnos, y para no interrumpir ese servicio muchos se endeudaron y ahora no tienen dinero para pagar.

“Tómense el tiempo de mandar toda la información con los datos por medio del correo electrónico; hay muchas situaciones injustas que hay que denunciar. Lo mismo pasa con directores, muchos se endeudaron con las comidas porque el dinero se acabó en diciembre y pidieron prestado para cumplir con el servicio de alimentación, pero tienen temor a hablar porque les llaman la atención”, instó Campuzano.

Por último dijo que los maestros de Tiempo Completo continúan cumpliendo con su responsabilidad y trabajando durante la presente cuarentena por coronavirus, tal como también lo hacen los maestros de la jornada regular.