Diputados de Tamaulipas le tupen a la CFE por gandalla y por ‘cobrona’

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La fracción de Morena en el Congreso del Estado presentó este miércoles iniciativa de decreto para crear la Ley de Amnistía de Tamaulipas, en congruencia con el ordenamiento federal.

Edna Rivera López, coordinadora de la bancada, dio lectura al documento que beneficiaría a indiciados o sentenciados en delitos de aborto, sedición, robo menor y generados por la disputa de tierras.

Por aborto en cualquiera de sus modalidades, cuando el delito se impute a la madre, médicos, parteras, comadronas y enfermeras, siempre y cuando no se haya realizado con violencia.

Podrían beneficiarse también los imputados por delitos por defender su tierra y bosques, cuando se encuentren en extrema vulnerabilidad y demuestren haber sufrido “notoria discriminación” u obligados por la delincuencia organizada.

Congruente con la Ley Federal, entran el robo simple y sin violencia cuando la pena privativa no sea mayor de cuatro años.

Por igual la sedición y los delitos políticos.

En un plazo de 90 días el Congreso realizará las modificaciones necesarias a la legislación estatal para dar cumplimiento a la Ley de Amnistía.

De emitirse el decreto, en un año el gobierno emitirá el reglamento correspondiente.

Rivera solicitó aprobación inmediata, sin turno a Comisiones, por ser un asunto de obvia resolución, pero el pleno se lo negó por mayoría de votos.

LE “TUPEN” A LA CFE POR COBROS EXCESIVOS

En pleno periodo de coronavirus, la CFE registra aumentos por consumo de energía de hasta un seis mil por ciento, denunció desde la tribuna la diputada Ivett Bermea Vázquez.

Mostró dos recibos correspondientes a sendas familias de Matamoros que no pudieron pagar, y han sido víctimas de represiones por parte de la paraestatal.

Uno de ellos exige el pago de 17 mil pesos, cuando tradicionalmente los usuarios pagaban 250 pesos bimestrales. El otro, con cien mensuales, llegó por tres mil y deja a las familias en el desamparo.

Otro de los desaciertos de la “empresa de calidad mundial” es que, una vez que cortaron el servicio, para reconectar exigen que se cubran los adeudos.

Solicitó punto de acuerdo dirigido a la PROFECO, para que intervenga a través del procedimiento “concilia express” que consiste en promover acuerdos sin papeleo para beneficiar a los usuarios.

Después de un receso motivado por la emergencia sanitaria, los diputados de la 64 legislatura regresaron al recinto desde el lunes. Este miércoles efectuaron la sesión plenaria.

Las diferentes corrientes hacia el interior presentaron 16 de iniciativas y resolvieron 10 dictámenes.

Una de ellas establece que, para la próxima pandemia o contingencia meteorológica, el Congreso de Tamaulipas estará preparado para realizar sesiones: Las efectuará en línea, incluso la designación de la Comisión Permanente.

Tal es la iniciativa de reformas a la Constitución Local presentada por el coordinador parlamentario, Gerardo Peña Flores, quien pide que entren en vigor a partir del uno de enero del 2020.

Por tanto la reglamentación no sería aplicable a la emergencia que vive Tamaulipas con motivo del Covid-19, en que las sesiones se realizan presenciales.

También le «tupió» a la CFE la representante de Reynosa, Juana Alicia Sánchez Jiménez, quien dijo que «en este momento» la Guardia Nacional cortaba la energía a varias viviendas en la colonia 10 de Mayo de Reynosa.

Mostró fotografías que le mandaban por su celular y pidió a los periodistas que «lo pongan en los medios de comunicación».