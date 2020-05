El semáforo rojo

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La cercanía con Estados Unidos nos hace más vulnerables al resto de la República, más cruces fronterizos más riesgo de contagios, con el añadido de que la mitad de todos los mexicanos que hacen negocios con personas en Estados Unidos tienen que cruzar por nuestras fronteras o por lo menos hacer uso de ellas con su personal.

Es, en ese sentido, muy riesgoso acatar políticas nacionales que solo atienden intereses nacionales, que demandan la reactivación total de la frontera porque la economía del país va a pique y hay que rescatarla al costo de lo que sea, urge que llegue dinero fresco, más a quienes se alimentan, indirectamente, de toda la actividad económica que se tiene en Tamaulipas.

Por ello hay que decir que no está en un error el gobernador de Tamaulipas que ha propuesto que en el Estado se tenga un propio semáforo que indique los tiempos reapertura económica, de regresar a la normalidad sin que se corran riesgos innecesarios.

Es en ese sentido que se observa de buen modo que alcaldes como el de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, haya dictado medidas para restringir totalmente el ingreso de extranjeros y connacionales residentes en Estados Unidos que no justifiquen su ingreso al país y sobre todo que no cumplan con las medidas sanitarias del país.

En Tamaulipas ya se anunció que será únicamente el Comité Estatal de Seguridad en Salud el que norme los criterios finales para la apertura de los sectores productivos, la forma como de habrán de realizarse, las medidas que habrán de tomarse y hasta los tiempos para ello.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puntualizó que, aunque el comportamiento de la pandemia es parecido no es igual en todo el país, que las ciudades fronterizas son muy diferente a los que se da en centro y sur del Estado y por tanto nos regiremos con las mismas normas.

“En consecuencia estaremos nosotros normando esos planteamientos, tomando las decisiones finales entorno como se estará siendo esta reapertura. No puede aplicarse un sólo semáforo para todo Tamaulipas, en cada municipio la situación con el coronavirus es distinta y cada semana estaremos evaluando, entonces menos se debe atender un semáforo nacional”, dijo el mandatario.

No obstante, a esos criterios, dijo que el dialogo con las autoridades federales, sobre todo con la Secretaría de Salud, es permanente para revisar el comportamiento de la pandemia en Tamaulipas y llegar acuerdos con el color de semáforo para el retorno gradual a la normalidad, mismo que ni siquiera puede ser igual en todo el Estado.

Eso es bueno, que el gobernador al conocer más de cerca la situación no permita entrar a una normalidad a chaleco como la propuso la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero la que dijo solo debe existir un semáforo y que las medidas las debe tomar la federación , porque no se puede poner en riesgo en forma innecesaria toda la inversión que se ha hecho durante ya está muy larga cuarentena ya que además cada localidad tiene su propia diversidad y actividad económica y por tanto debe recibir un trato diferente.

“En el caso nuestro, no puede ser así (atender un semáforo nacional), muy especialmente con las ciudades fronterizas, la industria de exportación juega un papel muy importante hay más de 270 mil trabajadores en este sector, tiene que haber una reapertura gradual que nos permita no caer en excesos y que se nos vaya incrementar el número de contagios, que se nos vaya saturar el sistema de salud, entonces semana a semana estaremos valorando cuál es el comportamiento que se va teniendo con la pandemia”, respondió el gobernador al respecto.

Es, aunque parezca un pleito estéril entre autoridades locales y federales, un buen tema a analizar, y no se trata de que el ciudadano se ponga de un lado u otro sino de actuar de manera responsable para que los daños, sobre todo en materia de salud, sean lo menos posible.

Mire, en Texas se regresó “a la normalidad”, también dictada a chaleco por el gobierno federal hace unas tres semanas, los casos se dispararon y las muertes se cuentan por miles y eso es lo que no debemos permitirnos de este lado de la frontera aunque allá, de la Ciudad de México y desde los Estados Unidos, le exijan a nuestras maquiladoras reactivarse.

En Nuevo Laredo, le decía, todavía están siendo más estrictos que el simple semáforo, se ha propuesto apoyarse con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y restringir el ingreso de ciudadanos y residentes de los Estados Unidos que no cumplan con las medidas sanitarias contra el Covid-19.

El presidente municipal Enrique Rivas, mencionó que este programa piloto implementado por el Gobierno del Estado, ya se aplica en las fronteras de Matamoros, Reynosa y Río Bravo, por lo que en Nuevo Laredo se esperan indicaciones para aplicar la medida de restricción en los puentes internacionales 1 y 2.

“Podría ser este fin de semana. Estamos esperando las indicaciones para aplicar la medida a través de los filtros del personal de COEPRIS. Una vez que nos den la pauta informaremos la fecha en que iniciara el programa en esta ciudad”, dijo el alcalde.

Las y los ciudadanos o residentes de Estados Unidos que deseen ingresar a Nuevo Laredo, deberán portar cubrebocas, someterse a la revisión del personal de los filtros sanitarios que incluye la toma de temperatura y, sobre todo, no deberán presentar problemas respiratorios.

Las personas en vehículo deberán respetar el programa del doble no circula, que restringe la circulación en Nuevo Laredo con base en el último número de la placa, siendo 0 y 1 para el lunes, 2 y 3 el martes, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, 8 y 9 para el viernes. También se verificará que sean dos personas por unidad motriz, no niños ni adultos mayores.

“De incumplir con algunos de estos puntos, se negará el acceso a esta ciudad”, confirmó el alcalde.

Por supuesto que son tiempos de protegernos todos, no se ve que ya se haya superado lo peor de la epidemia de coronavirus para el Estado así que no podemos darnos el lujo de relajar las medidas nomás porque ya urge el dinero en Estados Unidos y al gobierno federal de México para seguir con sus programas.

Es real que la planta productiva esta en riesgo, es real que se requerirá de mucho apoyo para que no se pierdan muchos empleos, pero ese será un tema que habrá de tratarse después, allá cuando hayamos superado lo peor en materia sanitaria, el semáforo puede ser verde a nivel nacional porque ya urge recaudar pero qué bueno que acá no se puede tener un pensamiento en el dinero antes que en nuestra gente.

