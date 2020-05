Encuentra López Gatell sincronía en ataques de periódicos extranjeros con encono local

Por Agencias

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó las aseveraciones lanzadas por cuatro diarios internacionales sobre un presunto ocultamiento de cifra de decesos y casos positivos de SARS-Cov-2 en México, y destacó la forma “sincrónica” en que aparecieron publicadas las notas, justo en el día en que se espera se alcance el pico de la epidemia en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Agregó que las notas fueron ampliamente difundidas «por varios protagonistas de las redes sociales, individuos ligados a administraciones anteriores y a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos de la industria de la salud, así como a unos cuantos con aspiraciones políticas”.

En un videomensaje en sus redes sociales, señaló que la cifra de decesos, como ocurre en otras partes del mundo, se puede incrementar al incluir las muertes registradas por dictamen médico y no sólo por pruebas de laboratorios.

Tras mencionar las notas publicadas en The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y El País, que generaron un amplio debate en las redes sociales, López-Gatell, destacó que las cifras que difunde el gobierno federal las elaboran los estados, y sus reportes se integran al sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Subrayó que mantiene una estrecha colaboración con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con las autoridades sanitarias de los estados, por lo que explicó que la discrepancia señalada por la corresponsalía en México del NYT en el número de decesos contabilizados en la capital del país, «estriba en documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de Covid-19, pero no han sido confirmadas”, por lo que aclaró que aún faltan los decesos que “serán diagnosticados por dictaminación”. (Laura Poy Solano/La Jornada).