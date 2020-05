Enfermedad viral altamente contagiosa ataca conejos y liebres en 6 estados de México

Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) trabajan de forma coordinada para contener el brote de Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos del tipo 2 (EHVC-2), una enfermedad viral altamente contagiosa y mortal para esa especie.

Hasta el momento, en México dicho padecimiento ha afectado a conejos y liebres en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora, por lo que se ha alertado a los cunicultores sobre esta situación.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que comparten con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) información y buscan las alternativas para contener el brote que se presentó en el sur de Estados Unidos, en conejos domésticos, conejos y liebres silvestres, particularmente de cola negra (Lepus californicus), y conejo matorralero (Sylvilagus audubonii).

En abril, en el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) del Senasica se confirmó la detección del virus del EHVC subtipo 2 en muestras de conejos provenientes de Chihuahua.

Hasta ahora los veterinarios de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) del Senasica, han detectado 36 casos de la enfermedad en animales domésticos, uno en Baja California, uno en Baja California Sur, 22 en Chihuahua, dos en Coahuila, uno en Durango y nueve en Sonora; más nueve casos en liebres silvestres de Chihuahua, uno en Durango y otro en Sonora.

Ante los hallazgos, el organismo dependiente de la Dirección General de Salud Animal ordenó la aplicación inmediata de las medidas contraepidémicas necesarias, que implican la despoblación y sanitización de los predios que se han visto afectados.

En todo el territorio nacional se promueve entre los cunicultores la notificación de sospechas de EHVC y se les ha invitado a no mover conejos enfermos o muertos sin causa aparente, con la finalidad de evitar la dispersión del virus.

Los laboratorios de alta especialidad del Senasica han trabajado 147 muestras procedentes de conejos domésticos, procesado 22 muestras de conejos silvestres, procedentes de tres entidades federativas, y los médicos veterinarios han atendido 52 reportes recibidos de 12 estados de la República.

La EHVC es una enfermedad viral exótica para México. Los expertos de México y Estados Unidos coinciden en que es altamente contagiosa y mortífera para liebres y conejos domésticos y silvestres, pero no implica riesgo de transmisión a humanos ni otras mascotas.

Con la finalidad de impedir el ingreso de esta enfermedad a sus unidades de producción, el Senasica recomienda a los cunicultores diversas medidas básicas de bioseguridad, entre ellas evitar el ingreso de personas ajenas a su unidad de producción, así como de fauna silvestre y doméstica.

En granjas comerciales, cuando resulte imprescindible la entrada de algún vehículo, se deberá desinfectar mediante vado sanitario o bomba de aspersión, no comprar conejos o pie de cría de origen desconocido y si ingresan animales, deben estar previamente en cuarentena, fuera de las granjas cunícolas.

Así mismo se deben colocar tapetes sanitarios al ingreso de las casetas, naves o conejeras y utilizar ropa y calzado de uso exclusivo para el desarrollo de la actividad cunícola.

De igual forma no visitar otras unidades de producción cunícola y limpiar y desinfectar con frecuencia las instalaciones, jaulas o conejeras, así como los implementos que se utilizan para la alimentación de los conejos.

También cerciorarse de que el alimento y forraje empleado en la alimentación, no tenga contacto con conejos silvestres e implementar un programa para el control de fauna nociva.

La Sader recomendó revisar constantemente el estado de salud de sus conejos y ante la sospecha de esta enfermedad, notificar inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales del Senasica al teléfono 800 751 21 00 o a través del teléfono celular con la app AVISE; un médico veterinario oficial visitará la unidad de producción y obtendrá muestras para el diagnóstico de laboratorio y dará las indicaciones correspondientes. (Carolina Gómez Mena/La Jornada).