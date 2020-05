Excepto Zacatecas todo México iniciará la ‘nueva normalidad’ con semáforo rojo

Por Agencias

Ciudad de México.- Casi todo el país iniciará, el lunes en semáforo rojo por la prevalencia de casos de Covid-19, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario expuso la condición de la emergencia sanitaria y su probable evolución:

“En rojo, excepto Zacatecas, pero semáforo único no quiere decir que estará en el mismo color después porque cambiará la situación del riesgo. De aquí al 1 de junio no habrá cambios al semáforo, todo está en rojo menos Zacatecas, y a lo largo del 1 y 2 de junio se comunicarán”, repuso.

Antes, el Presidente de la República respondió al cuestionamiento del estado en que se encuentra la comunicación con los gobiernos de las entidades, en materia de la emergencia sanitaria. “Buscamos siempre trabajar de manera coordinada, podemos tener diferencias pero son asuntos de interés público, más esto que tiene que ver con la salud del pueblo. Debemos trabajar juntos, unidos, puede ser que en otras cosas tengamos diferencias, puede ser hasta legítimas, pero en esto tenemos que actuar de manera coordinada.

“Nada por la fuerza, nada absolutamente. Hay un referente nacional que tiene que ver con las facultades del gobierno federal y el proceder científico alejado de los intereses particulares, poniendo por delante el interés general, de la nación, el bienestar del pueblo. Pero si un gobernador dice ‘yo no estoy de acuerdo’ ni modo que nos vamos a enganchar en un pleito con ese gobernador, le diríamos, pues siga usted su camino, usted va a hacerse responsable ante su pueblo, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde.”

Sobre el particular, el subsecretario recordó que la ley general de salud, en el capítulo segundo, establece como se organizan las atribuciones de las autoridades sanitarias federales y estatales:

“No hay motivo o razón de discordia porque cada quien sabe lo que le corresponde hacer. El semáforo es un instrumento de monitoreo de la epidemia y un instrumento de las actividades que pueden tener lugar. A nivel federal se hace el análisis de información y es un instrumento de toda la república, los gobiernos estatales lo coordinan a nivel local. Entonces, la información es de todos y todas, la compartiremos a los gobernadores esta información los martes, así lo convinimos en una armónica reunión del martes pasado, convocada por Conferencia Nacional de Gobernadores. Por qué los martes? Para que los gobiernos estatales convoquen a sus grupos técnicos y entre el martes y el jueves se dará diálogo ante alguna discrepancia de visiones sobre el nivel de riesgo y una vez resuelta de consenso el jueves por la tarde anunciaremos el estado del semáforo en cada entidad federativa”. (Fabiola Martínez y Roberto Garduño/La Jornada).