Exhortan a la población del sur de Tamaulipas a continuar medidas de aislamiento

Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Derivado de la cuarta reunión intermunicipal de enlaces en atención a la contingencia sanitaria del Covid-19 en la zona sur del estado, la comunidad de esta región fue exhortada a respetar los protocolos de salud y seguridad.

Esta mesa de trabajo continua de supervisión y acuerdos es promovida por el Gobierno de Tamaulipas, agrupando a los representantes de salud, seguridad y protección civil de los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, coordinados los trabajos por secretarios estatales que fungen como enlaces.

Los titulares de Turismo, Bienestar Social y del Trabajo, Fernando Olivera Rocha, Rómulo Garza Martínez y Miguel Villarreal Ongay, acompañados por el director del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, presidieron la sesión, donde se remarcó nuevamente la importancia de continuar atendiendo las medidas de higiene y distanciamiento social, implementadas por el gobierno estatal.

Durante la reunión intermunicipal, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Tampico, Héctor Pérez Monsiváis, realizó una exposición del comportamiento de la enfermedad en la zona, enfatizando que cuando han aumentado los casos, están directamente relacionados al descuido de la población, al romper las medidas de sana distancia y no convivencia.

Las autoridades estatales conminaron nuevamente a la población a respetar las acciones implementadas por el Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Salud, que solo buscan garantizar su salud y seguridad, no desesperándose, ni tomando decisiones que pongan en riesgo a sus familias.

Las autoridades pidieron nuevamente tomar las medidas recomendadas al interior de los hogares tamaulipecos, para así limitar los daños causados por la pandemia del Covid-19, salvaguardando así la vida de las personas. Se reiteró que aún no es tiempo de retomar actividades en lugares públicos, solicitando también no exponer a familiares con reuniones o visitas innecesarias.