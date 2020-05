Hoteleros de Tamaulipas se congratulan del regreso de fines de semana largos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas se pronunció a favor del anuncio de la Secretaría de Turismo federal en el sentido de que no se cancelarán los fines de semana largos.

Iñigo Fernández Bárcena recordó que apenas unos meses atrás el titular del Poder Ejecutivo Federal había manifestado que desaparecían, por lo que hoy los hoteleros aplauden que el gobierno haya recapacitado sobre su posición respecto este tema, reconociendo así la importancia de la derrama económica que genera al sector turístico del país.

En su momento, todos los prestadores de servicios turísticos se opusieron a la determinación del Presidente, de cancelar los fines de semana largos, puesto que se dañaría la política comercial y turística pero además del aspecto económico. Los llamados “puentes”, contribuyen a la reconstrucción del tejido social, a la convivencia, entre otros beneficios de carácter social

“Esta medida de política comercial y turística tiene la finalidad de reducir el ausentismo laboral, reconstruir el tejido social y la convivencia de las familias y generar derramas económicas importantes a los diferentes segmentos económicos del turismo, con cifras que oscilan entre 4 mil y 6 mil millones de pesos”.

A pesar de esta reconsideración, el presidente de la Asociación de Hoteles en el Sur de Tamaulipas no dejó de lamentar que esta decisión surja a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y no como una política turística incluyente.

“Es lamentable que la reconsideración del Poder Ejecutivo respecto a este tema haya tenido que ver con la emergencia sanitaria, y no como una política turística incluyente donde se considere, participe y sea escuchada la iniciativa privada”.