Informa AMLO que hay una oferta para la compra del avión presidencial

Por Agencias

Ciudad de México.- En medio de la venta de boletos para la rifa del equivalente al valor del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibieron una oferta de compra del Boeing 787-8, por lo que se mantendrá unos días más en Estados Unidos “para ver si se concreta la venta”.



Precisó que el sorteo de cien premios de 20 millones de pesos cada uno se mantiene para el 15 de septiembre.



En conferencia de prensa, indicó que la nave ya terminó su periodo de prueba. “Lo

volaron antier y no tuvo ninguna falla. Ya está en posibilidades de regresar, pero como hay una oferta de compra se va a dejar unos días”.



Antes, tras considerar que será difícil echar abajo los cambios que ha impulsado con la cuarta trasformación, el presidente López Obrador criticó que por su estructura, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) cueste más de mil millones de pesos. Consideró que el sueldo de los consejeros del organismo no debe ser mayor que el suyo. “Pero son autónomos, porque eso fue la moda, crear organismos satélites”, manifestó.



Indicó, tras hacer una revisión al organigrama, que el Ifetel tiene siete consejeros, además de un aparato de investigadores, de asesores y “deben de tener como unas 40 o 50 direcciones generales, La pregunta es: ¿ya no hay monopolios en la comunicación, ya no hay actores preponderantes?”.



Afirmó que no tiene nada personal contra los consejeros. “Son técnicos, especialistas, pero lo más importante de todo es que se vaya creando cada vez más conciencia en los ciudadanos en la defensa de sus derechos. Por eso pienso que no va a ser fácil un retroceso. Estamos avanzando bien, con la gente”.



Consideró difícil que haya retrocesos “si se va creando una voluntad colectiva dispuesta a hacer valer la honestidad. No se va a poder dar marcha atrás, no se van a poder ocultar las cosas. Ya entramos a una etapa en que se ejercen más las libertades… la vida pública es más transparente”. Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez/La Jornada).