La grilla no para

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Reynosa la grilla anda a todo lo que da, con el propósito de hacerse de la presidencia municipal, cuando se lleven a cabo los comicios en el 2021.

De tiempo atrás, los interesados en suceder a la alcaldesa panista, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, hacen labor proselitista pese a que aún no arranca el año electoral y a las advertencias que salen del Instituto Nacional Electoral (INE) en el sentido de que “se aplicará la ley”.

Pero eso tiene sin cuidado a personajes de diferentes filiaciones partidistas que traen “deseo de servir” a sus paisanos y no quieren dejar el espacio para que no los vayan a llenar sus compañeros de partido o adversarios.

La competencia al interior de los institutos por tener la enuncia de los ciudadanos es evidente así como los roces internos y externos.

Ahí tenemos a distinguidos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes no dudan en marcar su territorio y tratan de ir pasos adelante, para empezar, de sus compañeros de organismo.

Entre los que quieren la presidencia anote al gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JOSÉ MARÍA MORENO IBARRA, alguien que lleva años tratando de alcanzar su meta.

Y si de levantar la mano se trata en la lista figura ALBERTO LARA BAZALDÚA, mismo que no quiere quedarse atrás.

Lo propio pretende el diputado albiceleste, FRANCISCO GARZA DE COSS, quien hace lo posible por atraer los reflectores, cada que tiene oportunidad, a fin de que su nombre este presente en el ánimo de los reynosenses.

Algo que tienen en común LARA Y GARZA es que no son bien vistos por la munícipe, ORTÍZ DOMÍNGUEZ lo que, al menos en la actual circunstancia, no se sabe si eso es positivo o negativo para los afanes de los panistas señalados.

La que no da a su brazo a torcer es la diputada JUNITA SANCHEZ JIMÉNEZ, al ejercer presión y hacer evidente que trae pleito casado con GARZA DE COSS y ni que decir del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, uno de los aspirantes cuyo activismo es sistemático.

A propósito de los morenistas, tampoco debe minimizarse el arraigo del legislador federal, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI para ponerlo al servicio de la causa partidista, si lo mandan a competir por la presidencia municipal.

En cuanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), si bien no se observa que anden en el frenesí de la búsqueda de simpatías, la ex diputada federal, MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, no desentonaría en la contienda que se avecina y que en la actualidad se ensaya.

La que esta casi descartada, es la presidenta del tricolor en Reynosa, diputada OLGA GARZA RODRÍGUEZ, porque su tarea es fortalecer al partido y volver a posicionarlo, en lo electoral, en Reynosa.

Habrá que decir que los mencionados no son los únicos que quieren pero son los que más se notan, principalmente “Rigo”.

Y es que se le ve en las colonias repartiendo apoyos alimentarios y trae estrategia mediática.

Lo acabamos de ver en una producción que movió en redes sociales, en donde el mensaje abierto es que se hizo la prueba del COVID-19 y salió negativo, aunque el mensaje encubierto es promocionarse.

Por lo pronto ya se vacunó en contra de posibles criticas de sus adversarios para que no lo enjuicien por andar exponiendo a contagio a no pocos habitantes del municipio con los que interactúa.

A propósito, “Rigo” se quejó de que cerraron un restaurante en el cual tenía programado dar una rueda de prensa. El negocio no recibió a clientes, de un día para otro y solo oferta alimentos para llevar pese a que, durante el tiempo en que hemos estado en emergencia sanitaria, permaneció abierto.

Sin duda que los funcionaros del INE tienen material suficiente por recopilar para hacer el análisis correspondiente y ver si se esta incurriendo en delitos.

El caso es que la grilla no para en medio de la epidemia.

RULETA

La desigualdad económica que se vive a el mundo, a decir de los expertos, se acentuará todavía más durante la presente pandemia por los efectos que trae consigo.

Eso acaba de constatarse en los Estados Unidos en donde se da cuenta de que los magnates, principalmente los gigantes de las tecnologías se hicieron más ricos mientras 38.6 millones de norteamericanos perdieron sus empleos.

Los multimillonarios que vieron crecer sus fortunas son JEFF BEZZOS, de Amazon; Bill GATES de Microsoft; MARCK ZUCKERBERG de Facebook y varios más.

Con relación a México, tenemos que el empresario, CARLOS SLIM HELÚ, trae datos negativos en cuanto a sus negocios, pero eso no le quita su condición de potentado.

Lo que se documenta es que la fortuna del hombre más rico del país habría tenido perdidas por un monto de 167 mil 716 millones de pesos.

Pero lo lamentable, en extremo, es que entre abril y mayo un millón de compatriotas se suman al ejército de desempleados y, por tanto, al de personas en situación de pobreza que se cuentan por millones.

No se trata de cuestionar riquezas bien habidas, que también las hay, sino de subrayar la evidente desigualdad social que persiste.

AL CIERRE

El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, continua informando a sus representados sobre programas y actividades que se llevan a cabo desde el municipio.

Este lunes, por medio de un enlace a distancia, a través de la plataforma Zoom, dio cuenta del programa de empleo temporal para ciudadanos que se quedaron sin trabajo como consecuencia de coronavirus, al igual que del acuerdo con Laredo Texas para reactivar la economía; lo relacionado con los apoyos que se dan en cuanto a la educación y varias acciones más implementadas por el Ayuntamiento fronterizo.

+.-De última hora salió un comunicado del Congreso estatal en el que se da cuenta la probabilidad de que cuatro diputados pudieran estar contagiados por coronavirus.

Por lo pronto uno de ellos ya dio positivo y, previo a eso, se corrió la versión de que también era portador del patógeno un cercano empleado de un encumbrado legislador.

Ahora si los diputados tendrán que aplicar, de manera estricta, las medidas sanitarias.