LeBron habría sido del montón en nuestra época: Rodman

Por Agencia.-

Que ni los intenten comparar porque no hay forma. A Dennis Rodman le disgusta que pongan el nombre de LeBron James a la misma altura de Michael Jordan, con quien fue compañero en los Chicago Bulls y parte esencial del segundo tricampeonato que se narra en The Last Dance. Para el Gusano es tan clara la diferencia que la actual megaestrella de la NBA no habría sobrevivido al estilo de juego de los años 90, cuando había mucho más contacto físico, se enfrascaban en «guerras» en la duela y no se marcaban faltas por cualquier contacto.

«En nuestra época habría sido del montón, no tiene movimientos, va limitado y es fácil de marcar. Yo lo habría parado sin problemas, Scottie Pippen lo habría frenado antes de que siquiera llegara a mi zona», afirmó Rodman para Overtime. «Es un tipo grande, atlético, pero en mi época enfrenté a tipos mucho más grandes, fuertes y rudos que él», añadió el que también fue gran rival de Su Majestad cuando formó parte de los Detroit Pistons.