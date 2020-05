Los efectos son diversos

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los efectos del coronavirus no solo impactan la salud y lo económico sino también el ámbito político y otros aspectos de la vida.

Al menos en lo que tiene que ver con la contaminación, según lo que se informa, esta se ha reducido a nivel global y esas son buenas noticias.

Quienes registran lo que sucede dan cuenta de encuentros y desencuentros en las familias.

Lo que nos sucede es un llamado de atención para dejar de lado el desprecio por la naturaleza y los semejantes, el sectarismo y el apego, a ultranza, por lo bienes materiales.

Es buen tiempo para hacer conciencia de que aún con los adelantos tecnológicos y el desarrollo de la medicina, un microorganismo puede causar estragos en nuestra frágil humanidad.

Lo sucedido nos subraya que somos vecinos del mundo y que por esa razón, así suceda un brote viral en China, más temprano que tarde, el patógeno nos alcanzara.

De modo que lo que ocurra o deje de pasar en lugares alejados nos afecta, así estemos ubicados a miles de kilómetros de donde se dio el suceso, sin importar climas o que nos dividan continentes, montañas, desiertos o selvas, porque no pasamos de ser simples habitantes de una “aldea global”.

Por supuesto que hay sectores sociales más afectados que otros, al igual que naciones.

Aunque debe decirse que no basta con ser potencias mundiales para librarla de una calamidad ya que lo mismo llega a países pobres que naciones consideradas ricas.

En la actualidad se ejemplifica eso con nitidez al ver hacia los Estados Unidos de Norteamérica que es el principal país afectado por el coronavirus y ni que decir de naciones europeas.

Pero aún en medio de lo que acontece, no hay tregua en la lucha por el poder.

Ahí tenemos a el presidente del vecino país del norte, DONALD TRUMP, empeñado en sacar tajada de la crisis sanitaria que se vive, para arremeter en contra de sus adversarios internos y externos.

Esto sin olvidar su bandera insignia que es la fobia contra de los migrantes indocumentados, a los que considera parte importante de los problemas que padecen los estadounidenses.

Se sabe que TRUMP no se anda con miramientos y si se trata de conservar su puesto, echa culpas a diestra y siniestra.

Busca reponerse por las malas decisiones tomadas para atacar al COVID-19 y anda trata de encontrar una medicina o vacuna para lograr su meta de reelegirse.

En México, de igual manera los grupos y actores políticos quieren salir bien librados de la pandemia para no ser arrollados en los comicios que se avecinas.

Nadie da su brazo a torcer y cualquier posibilidad de marcar diferencias es aprovechada para subrayar que hay proyectos contrapuestos.

Pero tampoco la libramos en cuanto a la presencia de los grupos criminales que, al menos en el caso de México, continua con sus actos delictivos, en lo que consideran “sus territorios”.

La medición de fuerzas y la confrontación abierta, están a la orden del día. Eso es indicativo de que no importa lo que suceda, la tregua no llegará, aún en los tiempos de coronavirus.

RULETA

Los problemas de NOTIMEX, vienen de tiempo atrás pero se recrudecieron con el arribo de SANJUANA MARTÍNEZ MONTEMAYOR, al mando de la agencia oficial de noticias, en marzo del 2019.

A su llegada, la mujer “apretó tuercas” con la finalidad de meter orden y acabar con el cacicazgo gremial al que, durante décadas, han estado sometidos los trabajadores de la agencia.

Y parecía que iba bien, en tanto logró erradicar a uno de los dueños del sindicato pero poco le duró el gusto debido a que se reagruparon los seguidores del jerarca “huido” e impusieron sus fueros.

En la actualidad se lleva a cabo un litigio laboral que seguramente va para largo.

Sobre su postura en cuanto a lo que sucede en NOTIMEX, MARTÍNEZ MONTEMAYOR ha dicho que es sometida a un “linchamiento mediático” pero que no va a ceder porque su encomienda es sanear a la agencia.

En declaraciones ha expresado que había “guachicoleo” de la información por medio de otras agencias, lo que implica que les “robaban” el material informativo generado.

Según SANJUANA, en su gestión se rescataron los géneros periodísticos, se crearon la unidad de verificado para desmentir falsa noticias, la unidad de género para temas feministas y se formó el departamento multimedia.

Al menos es lo que ha expresado a medios de la Ciudad de México (CDMX), una dama que tiene su carácter.

+.-Se quejan los dirigentes de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) de que ha disminuido su clientela hasta en un 40 por ciento.

En realidad hablan de afiliados, de acuerdo al guía del organismo en Victoria, ELISEO PÉREZ REYES.

Ya en el plano de bondad y para no desentonar con los sufridos ciudadanos, ofrece cobrar menos por concepto de afiliación de vehículos americanos.

Son los efectos del coronavirus y la “bondad” de los guías que se “sacrifican” por el prójimo.

+.-Alarmantes son los aumentos de violencia intrafamiliar en la actualidad.

Cifras oficiales dan cuenta de que, en Victoria, en marzo del 2019 se documentaron 257 casos mientras que, en marzo de presente año el numero subió a 368.