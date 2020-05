Los ‘telegramas’ del IETAM a funcionarios

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Siguiendo el ejemplo de López Obrador, ya les mandó “mensajitos” y “telegramas”. Ahora está en que le hagan caso.

El titular del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, ratificó este jueves que ningún funcionario puede hacer “promoción personalizada” en medios masivos en época de coronavirus, o sin él.

Nadie que cobre en los tres niveles de gobierno debe utilizar nombres, imágenes, voces, símbolos o emblemas partidistas en la entrega de obras, acciones o beneficios en favor de la ciudadanía. Menos publicitarlo así.

La promoción debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, según la reglamentación.

Ya lo había dicho. Lo ratificó en la última sesión del Consejo General. Falta un buen escarmiento porque por todos lados hay “personitas” que reparten despensas con el argumento del virus, combatir el hambre y la pobreza. Algunas lo hacen en bolsas con impresión de nombres o emblemas de partidos.

Hay rifas, loterías y juegos infantiles con premios.

Sin distingo de colores, Tamaulipas todo es una precampaña permanente comenzando con los presidentes municipales que quieren ser diputados o de perdido la ratificación como ediles ¿nombres?. Dijimos que todos.

Ya solo falta que Charre les diga: “Ten cuidado, no vayas a caer al bote” porque no hay derecho a fianza.

Cuando un representante partidista le preguntó si el Instituto puede intervenir de oficio, lo remitió al INE como único autorizado para temas de radio y televisión.

El árbitro local tiene muy pocas demandas de sanción por este motivo, hasta ahora. Son tres del PAN que siguen su curso.

Este mismo jueves emitió una resolución de improcedencia en contra de influencers, twitteros y youtubers, según denuncia presentada por el Partido Acción Nacional. Están dentro de su libertad de expresión, concluyeron los consejeros.

El jefe jurídico azul, Samuel Cervantes Pérez, no quedó conforme y seguro apelará.

Después de esta sesión el Instituto está casi listo, bien “enaceitado” para arrancar en septiembre el proceso electoral 2020-2021.

El jefe Lupe trajo (vive en Tampico) a varios hombres de su confianza pero en general ratificará a una docena de mandos que ya tienen varios años en la trinchera, lo cual habla bien de la decisión porque son gente con experiencia.

Solo hay un pero y es el caso de su “brazo derecho” Juan de Dios Álvarez Ortiz, el Secretario General Ejecutivo, quien tiene el honor de registrar tres impugnaciones que resolverá la Sala Superior del TRIFE. Los magistrados de Monterrey se declararon incompetentes y el asunto se va “mero arriba”.

Son denuncias de Juana María Vargas Barberena, Norma Garza Navarro y Elvira Maldonado González, quienes consideran que no se llevó el proceso de designación como marcan las Leyes

Las apuestas de que Dios se va están doble contra sencillo.

Otros ya tenían nombramiento en la bolsa: Juan Manuel Guerrero Jiménez, jefe de Enlace con el Servicio Profesional del INE y César Andrés Villalobos Rangel, de Organización y Logística Electoral.

Al Contralor lo nombra el Congreso del Estado. En este caso es Arturo Calderón González.

Ramos ratifica a Juana Francisca Cuadros Ortega, directora de Prerrogativas, Particos y Agrupaciones; Laura Alicia Colunga Castillo, en Educación Cívica, Difusión y Capacitación; Patricia Barrón Herrera, directora de Administración; Elvia Hernández Rubio, Asuntos Jurídicos; Norma Elena Martínez Flores, jefa del Secretariado

Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Fiscalización, Planeación y Vinculación con el INE; Nancy Moya de la Rosa, Transparencia; José de los Santos González Picasso, Sistemas; Arturo Muñiz Martínez, Comunicación Social; José Ramírez López, Oficialía Electoral y Héctor Arroyo Villarreal en Asuntos Jurídicos Electorales.

Sin apartarnos del tema, el TRIFE resolvió que el INE tiene que explicar las razones que justificaron la evaluación de 60 aspirantes a consejeros nacionales, integrantes de la última eliminación.

Como sabemos, en la recta final van dos paisanos: María de los Ángeles Quintero Rentería y Jesús Collado Martínez, quienes parece que la libraron, por ahora.

Uno de los inconformes fue René Osiris Sánchez Rivas, ahora mismo Fiscal Especial para Delitos Electorales en la entidad, pero la perdió. Un poco terco pidió revisión de exámenes y quería que le explicaran por qué no “pasó” las evaluaciones.

Aparte, el Comité Técnico que conduce la selección deberá explicar públicamente cómo valoró a una persona con discapacidad motriz, Juan Ignacio Bilbao Vázquez, del estado de Tlaxcala.

Pues bien, para cerrar el tema, en esta ocasión no llegaron a la final algunos paisanos como: Claudia Anaya Alvarado, Evaristo Benítez, Graciela Guadalupe Tovar Trejo, Tonatiuh Villegas Campos, Hugo Reséndez Silva y Oscar Becerra Trejo.

No deben desesperar. Puede ser a la próxima, dentro de nueve años, cuando terminen su ciclo los que van a llegar.

Al momento de cerrar estas líneas (18:00 horas del jueves), el sector salud no había difundido qué sectores y negocios reanudarán actividades el próximo lunes. El anuncio podría darse el fin o principio de semana. Es imperativo que la economía vuelva a la “nueva normalidad” después de dos meses y medio de crisis.