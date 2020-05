Maestros de Tamaulipas reclamarán con protestas adeudos a la SET este lunes

Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Maestros de diferentes municipios del Estado se manifestarán en la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) para reclamar sueldos de más de un año de contrato, por Carrera Magisterial y por otros conceptos.

De acuerdo con José Manuel Mota García, uno de los maestros afectados, la cifra de docentes en esa situación es muy alta. Detalló que tan solo el Servicio Profesional Docente cuenta con 700 expedientes de maestros a los que la SET no les ha pagado el sueldo desde hace muchos meses.

El también vocero del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) Citó el caso de una maestra a la que le adeudan casi 500 mil pesos, y como éste hay muchos casos donde la cantidad es considerable.

“En muchos casos el sindicato no lleva los trámites a tiempo y la Secretaría es lo que argumenta, que no llegaron a tiempo. Eso es una injusticia porque el maestro es el que trabajó, no tiene culpa de eso ni es responsable de llevar la documentación”.

Por ello, a las 9:00 horas de este lunes los maestros están convocando a sus compañeros docentes que han sido afectados por esta situación a participar en esta en una manifestación que no tiene otro propósito más que el de lograr entrevistarse con el titular de la SET, Mario Gómez Monroy, para escuchar cuál es su versión, y sobre todo que le dé una solución a esta problemática.

“Convocamos para el lunes a las 9:00 de la mañana con las medidas preventivas por Covid-19 para que nos dé audiencia el secretario y nos garanticen que nos pagarán”.

Según parece, la historia que vivieron cientos de maestros al principio de esta administración se vuelve a repetir, ya que con Héctor Escobar Salazar al frente de la SET también se presentó un enorme rezago en los pagos a los maestros, lo que motivó manifestaciones y reclamos durante varios meses.

“La vez pasada, con Héctor Escobar, teníamos conocimiento de algunos mil casos y en este momento la cifra anda más o menos igual, porque esa caja tenía 700, más los que no se saben, entonces andan cerca de los mil”, concluyó Mota García.