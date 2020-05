Manejando autos de lujo, inconformes no identificados piden renuncia de AMLO

Por Agencias

Ciudad de México. -Con la demanda de que Andrés Manuel López Obrador deje ya la Presidencia de la República, automovilistas realizaron la mañana de este sábado una manifestación por la avenida Reforma hasta el Zócalo de Ciudad de México haciendo sonar sus claxon.

En la caravana de inconformes, cuyos organizadores se cuidaron de no ser identificados, no había ningún rostro con trayectoria política reconocida.

Acompañados de motociclistas que los instaban a seguir tocando sus bocinas, alrededor de 600 conductores salieron del Auditorio Nacional rumbo a Palacio Nacional, en punto de las 10 de la mañana.

La mayoría de los autos llevaban cartulinas pegadas a los costados, en el cofre o en la cajuela, en los que pedían «AMLO vete ya». La mayoría de los automóviles iban con uno o dos pasajeros a bordo, y unos cuantos con tres.

Agrupados en el Frente Nacional AntiAmlo, los manifestantes se asumieron, según sus cartelones, 100 por ciento anti AMLO y en contra de que en México llegue al comunismo. «Reconoce que no puedes. Renuncia AMLO», rezaba una de las cartulinas, mientras otras decían «te quedó grande el puesto».

La columna avanzó lentamente sobre la avenida Reforma y estuvo integrada por automotores en buen estado, seminuevos y de marcas caras. Hubo uno que otro de la línea BMW y minicooper. Fueron muy pocos los carros económicos.

Frente a Palacio Nacional algunos automovilistas dejaron sus vehículos para colocar en una valla que impide acercarse al inmueble una gran manta en la que se podía leer «Andrés López en CDMX no te queremos #AMLOVeteYa».

Algunos inconformes lanzaron consignas contra el mandatario e hicieron un recuento de las medidas con las que no han estado de acuerdo. Entre ellas el cierre de refugios para mujeres golpeadas, la carencia de medicamentos para niños con cáncer y la cancelación de inversiones en el país, como la del aeropuerto de Texcoco.

Por la tarde, las autoridades capitalinas informaron que en la caravana Anti-AMLO participaron conductores a bordo de entre mil y mil 200 vehículos, la mayoría de lujo y de modelo reciente, además de 60 motocicletas, con saldo blanco.

En la concentración de vehículos que se realizó frente a Palacio Nacional, las autoridades capitalinas sólo reportaron un incidente –que no paso a mayores– luego de que un transeúnte expresó a los manifestantes estar en contra de su movilización.

El incidente sólo quedó en el intercambio de palabras, algunas ofensivas, sin que se reportara ningún enfrentamiento físico.

A las 13:17 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se normalizó la circulación en Paseo de la Reforma desde el Auditorio Nacional hasta el Zócalo, tras el paso de la Caravana. (Georgina Saldierna y Elba Mónica Bravo/La Jornada).