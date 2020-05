No tienen madre

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En lo particular he de confesar que me gusta que quienes se autodenominan políticos y los políticos de verdad se exhiban en redes sociales y medios de comunicación entregando apoyos a la ciudadanía, unos dando pena con tomates, otros con despensas pequeñas y los menos con despensas que quizá puedan durar unos tres o cuatro días a las personas que les reciben.

Casi todos buscan un fin político, los mueve el deseo de poder, de llegar a puestos donde puedan ayudar a su gente o, otra vez en la mayoría de los casos, saquear presupuestos, sea como fuera las acción es buena pero les tenga a todos ellos una buena y una mala noticia.

La buena es que la gente los está conociendo, a unos de ellos reconociéndoles su capacidad de gestión, su trabajo, el que entreguen de corazón los apoyos y lo hagan siempre a los más necesitados y a otros nomás dimensionándolos en su justa dimensión, en su cinismo, en su forma de agredir la dignidad de los más necesitados y; la mala, es que las despensas ya no compran conciencias, quien vote por cualquiera de ellos tendrá otras razones, otros motivos.

Hay que reconocer que existen políticos que donan hasta su sueldo y además gestionan apoyos de sus amigos (como el síndico de Victoria, Luis Torre Aliyán), y se van a donde más lo necesita la gente, a las colonias apartadas, a donde viven personas que en este momento no tienen empleo porque se dedican a la construcción, el comercio informal, prestan servicios en tiendas de autoservicio como paqueteros y a ellos los apoyos les sirven como usted no tiene una idea, les significan tres o cuatro días sin preocupación de qué comer, de “colchón” para seguirle buscando, por eso le decía, es bueno que todos se exhiban porque de esa manera se les va conociendo.

Igual se hacen esfuerzos por funcionarios de elección popular, Diputados, por autoridades correspondientes y por quienes tienen la obligación de entregar apoyos alimenticios, otra medida que es más que aceptable en estos tiempos.

De todo lo anterior no se preocupe, son actos que la gente calificará en su momento y de la mejor manera, lo hará en las urnas que sean colocadas en junio del próximo año cuando se estén eligiendo alcaldes, Diputados locales, Diputados federales y luego el siguiente año cuando decidamos quien nos gobernará por los siguientes años en Tamaulipas, vaya pues, el pueblo tamaulipeco más que agradecido es inteligente, sabe quien anda en la calle con todo la buena fe y el corazón y también quien pretende engañarlo.

En ese entendido hay que decir que todos los esfuerzos que se realicen son buenos, en estos días todo cuenta para algunas familias que de la noche a la mañana se quedaron sin cómo obtener el sustento diario porque su fuente de trabajo por el constante roce con la gente era un riesgo para ellos, sus familias y las de todos nosotros.

Y allá vamos, a que el mero acto es aplaudible se haga como se haga pero siempre y cuando beneficie a los más necesitados.

Vaya pues, algunos de todos esos y de las instituciones que reparten despensas lo están haciendo de manera selectiva, con objetivos políticos, para la foto y salir en el feis no para ayudar y eso es no tener madre, tristemente no son inventos y los delatan las fotos que reparten como la del alcalde Xico que entrega un tinaco en una casa en cuya cochera se ve un auto de modelo reciente, si no es que del año, mientras en muchas colonias la gente pobre se muere de sed y también en otros políticos que dan despensas a quienes no las necesitan.

Y si, si los políticos que entregan esas despensas con fines electorales no tienen madre pues quienes las recién sin necesitarlas menos, porque a veces ni siquiera les gusta el aceite que contiene en las mismas, no se comen la soya, menos el arroz o frijol de la marca que les entregan, es decir, hoy realmente le quitan la comida de la boca a los más necesitados, a quienes no tienen otra forma de obtener alimentos en estos tiempos y en eso deben tener cuidado todos, la misma sociedad convertirse en un auditor para que los beneficios lleguen a quienes los necesitan.

En otras cosas… El presidente municipal Enrique Rivas, exhortó a las y los neolaredenses a no bajar la guardia, mantener las medidas preventivas contra el coronavirus y evitar mayor número de contagios, ya que atravesamos las dos semanas más peligrosas de la pandemia.

De acuerdo con información de especialistas, “estamos en las dos peores semanas”, por lo que es importante atender el llamado de la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina, en el que invita a la población a continuar con la prevención y reducir los casos positivos, dijo el alcalde.

“Si bajamos la guardia y nos relajamos de nada servirá el sacrificio del mes y medio anterior. Estamos en las dos últimas semanas donde coincidimos los tres órdenes de gobierno en extremar medidas para registrar el menor número de decesos”, agregó Rivas Cuéllar.

El edil también reconoció la participación de gran parte de la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas preventivas ante el Covid-19, por lo que Nuevo Laredo destaca como uno de los municipios en Tamaulipas con menos casos de contagios.

“Gracias a que la mayor parte de la ciudadana ha acatado las restricciones, pese a que esto ha significado el cierre de negocios y en algunos casos pérdida de empleo, Nuevo Laredo no ocupa los primeros lugares en el Estado en cuanto al número de infectados, mantenemos una cifra de 56 casos positivos, bajo, comparado con otros municipios donde ya suman más de 100”, añadió el alcalde.

Aseguró que está consciente de la desesperación y la situación económica de la ciudadanía, por lo que este gobierno ha establecido ayudas para las familias vulnerables y ya se planean otros apoyos.

Una de las medidas implementadas por el gobierno municipal es el programa ‘Empleo Temporal Emergente’, mediante el cual se ha contratado a 255 personas en dos días, mismos que ya se incorporaron a la Secretaría de Servicios Públicos Primarios.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com