Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mantener el país unido ha sido a lo largo de la historia la tarea y preocupación de los Presidentes de la República, y por eso actúan como árbitros en los problemas que confrontan las entidades federativas buscando siempre que los gobiernos estatales se sientan a gusto dentro del Pacto Federal.

Por eso hoy preocupa que las decisiones nacionales no sigan siempre el mismo camino que las locales, pues ello demuestra que no hay la sensibilidad necesaria para negociar pero sobre todo para darle a cada quien lo que merece, cuando se trata de la distribución del presupuesto y apoyos diversos.

La inconformidad que muestran varias latitudes del país hace recordar las intentonas separatistas de épocas pasadas, pues no debe olvidarse que Yucatán, Chiapas y otras entidades lo plantearon con diversos argumentos, aunque entonces hubo la capacidad necesaria de los conductores del país para evitarlo.

Hoy hace falta más que nunca un gran Acuerdo Nacional, porque los países pierden cuando se fomenta el divisionismo y el odio y una sociedad dividida está destinada al fracaso, por lo cual la unidad con sensibilidad y justicia es necesaria a toda costa en nuestro país.

Porque no importa quién gane o quien pierda de los grupos políticos de la Nación, pues la derrota es de todos y acreditable a quienes tienen la obligación por ley de fomentar la paz, tranquilidad, prosperidad y justicia en el país.

Si es necesario un nuevo Pacto Federal que se haga con la participación de todos los actores políticos, sociales y económicos, porque nadie tiene toda la razón ni toda la verdad y debe ponerse en la mesa de la discusión la aportación de los protagonistas, para resolver y dar a cada quien lo que le corresponde y merece.

Estamos en el siglo 21 y las soluciones que deben darse a la viabilidad de México deben corresponder a la era presente, sin olvidar la historia para no cometer los mismos errores en el presente y en el futuro.

Ojala que haya la lucidez suficiente para encontrar el camino de la unidad del país que hoy enfrenta sin duda una de las peores crisis de su historia, y que para salir avante requiere de toda la dignidad, sabiduría y vergüenza política de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

bladijoch@hotmail.com