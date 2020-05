Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Circula un video en las redes sociales en el cual aparece el alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti intentando dar un mensaje, se quita una careta, apenas se va a acomodar el cubrebocas y a lo lejos se escucha el grito de una mujer, “Puras mentiras… viejo rata”.

A quienes se ha consultado afirman que el incidente fue real y, por lo que se puede apreciar, solo alguien de su equipo pudo ser quien filtró el video a las redes sociales y medios de comunicación.

Algo que no tiene ni pizca de duda es que el actual alcalde de Victoria es calificado en la calle como el peor que hemos tenido en todos los tiempos, encuestas levantadas para evaluar su imagen detallan que apenas el 10 por ciento le tiene algo de confianza mientras que se podría decir que el resto de la población le odia y las razones son muchas, tiene a la ciudad sin agua potable, inundada de aguas negras, sin iluminación, con tiraderos de basura en todas las esquinas y con los pavimentos hechos un desastre, son en su mayoría baches.

Aunado a las condiciones de la ciudad el odio al alcalde crece porque han aparecido facturas y documentos de cómo se ha gastado el presupuesto hasta en familiares y amigos, en síntesis, parece que son de lo más corruptos que se ha visto en toda la historia de Tamaulipas al grado que, encuestas lo sitúan como el peor alcalde de México.

De hecho, en las encuestas que se han publicado hasta hoy solo se salva el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, quien un par de veces ha aparecido entre los mejores cinco del país en respuesta a la contingencia del coronavirus y una vez entre los más apreciados en su trabajo general con más de un 56 por ciento de aceptación en su desempeño.

Así de triste se ve Tamaulipas, 42 de los 43 alcaldes echados en la hamaca esperando que les resuelvan sus problemas las autoridades estatales o federales, algunos de ellos haciendo esfuerzos, entregando despensas, atendiendo a la población pero nada que les alcance para entrar como bien calificados, como políticos a quienes sus pueblos respalden en sus actos de gobierno.

La realidad es peor, si usted se da tiempo y compara cada uno de los discursos que dieron los alcaldes cuando eran candidatos encontrará el tamaño de su compromiso o la capacidad que han tenido para responder a las necesidades de su gente, todos, o mejor dicho, casi todos, se han quedado cortos de acuerdo a las expectativas que le crearon a la ciudadanía cuando las andaban conquistando en sus campañas.

A la alcaldesa de Reynosa, la que más se ha acercado en aceptación para aprobar, el tiempo la esta venciendo, las contingencias de su ciudad la están derrotando e, incluso, ya son muchas las voces que hablan recio y quedito en el sentido de que ha preferido la paz de los Estados Unidos para pasar sus largos fines de semana o desaparecer cuando le sea necesario.

Otros alcaldes y alcaldesas no han pasado de tener buena voluntad, de ser muy animosos, pero a la hora buena solo se han quedado ahí, no han tenido la capacidad de gestionar cosas importantes como para pasar a la historia como buenos políticos.

Quizá Nuevo Laredo sea un municipio rico, la muestra es que es el único que construye escuelas con recursos propios, que preparó suficientemente la ciudad para atender la contingencia del coronavirus y que es evaluado por firmas internacionales respecto a sus finanzas, quizá esa sea la diferencia pero también hay que decir que se ve voluntad, vaya, no nos engañemos solos, la realidad es que a los demás ediles les falta trabajo y ganas y le daré un ejemplo contundente.

En Ciudad Victoria, otra vez, el año pasado llegaron 159 millones de pesos excedentes en su presupuesto, nadie se había enterado de esos recursos hasta que el Congreso del Estado exigió que se documentara la comprobación de ese gasto por lo que el alcalde tuvo que citar a reunión de Cabildo y en ella, ya en el mes de abril y escondidos en la contingencia o cuarentena, aprobaron ampliaciones al presupuesto y gastos risibles por todo ese monto, es decir, mientras la mitad de las colonias sufrían por falta de agua el año pasado, Xico y sus amigos se gastaron 159 millones de pesos en quién sabe que cosas, y de eso hablamos, de que les gana la ambición.

Y si, también por eso existe mucho coraje contra 42 de los 43 alcaldes de Tamaulipas y no dude que a todos ellos, cuando el pueblo tenga oportunidad, no dudará en gritarles, “puras mentiras, viejo rata”…

En otras cosas… el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, fijó su posición sobre la decisión del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de frenar proyectos de energías renovables.

Derivado de esa medida, Tamaulipas se convertirá en una de las Entidades más afectadas con pérdidas para el Estado en inversiones por alrededor de 3 mil 500 millones de dólares en un total de 15 proyectos, 11 de ellos ya iniciados y 4 en proceso y que se activarían este año.

«La desafortunada decisión de frenar los proyectos de desarrollo de energías limpias, impactará negativamente en los 11 parques eólicos que actualmente están en operación en Tamaulipas, que han representado inversiones por más de 2 mil 300 millones de dólares y una fuente importante para la creación de empleos», dijo el mandatario.

Agregó que «adicionalmente cancelar los 4 proyectos energéticos que estaban por arrancar, representa una pérdida de más mil 200 millones de dólares, que dejarían de invertirse en nuestro estado».

