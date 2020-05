Reanudará AMLO sus giras ‘y el que vaya a provocar es charro conservador’

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que el próximo martes iniciará un plan de giras por provincia, que había suspendido por la pandemia de Covid-19, y que empezará en Cancún con un recorrido por el sureste.

El mandatario dijo que por indicación médica sólo viajará por avión desde la Ciudad de México al balneario de Quintana Roo y regresará a la capital por carretera. Indicó que usará cubrebocas en el vuelo, si así lo requiere la aerolínea.

Anticipó que después de ese recorrido irá al norte y a otras regiones del país, con un ritmo de una semana de estancia en la Ciudad de México y otra de gira.

El mandatario precisó que en su primera gira tras la suspensión dará el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya en sus cuatro tramos, en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche.

Aunque en su conferencia de prensa dijo que aún se valora las condiciones para determinar si volverá a sus visitas a los estados, detalló todo el trayecto de su recorrido, que abarcará además una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, una visita al “tren de refinación” en Cangrejera; la supervisión de la ampliación del puerto de Coatzacoalcos, entre otros eventos, todo por tierra.

Más adelante, durante su conferencia de prensa, convocó a mantener la disciplina y preservar la “sana distancia” como factor central para reducir los riesgos de contagio, porque si no se tiene vacuna ni tratamiento lo que mejor ha funcionado es cuidarnos.

Reconoció que en la Ciudad de México “estamos en el pico, en la meseta de la pandemia. Aunque hay indicios de que ya vamos a empezar el descenso aun con lo de ayer que se acumularon muchos fallecimientos”. En la ciudad el reporte que tenemos es que hay una disminución en la ocupación de camas, hospitales y también terapia intensiva, vamos bajando, pero tenemos que estar muy pendientes”.

Aseveró que el incremento en el número de fallecidos de este martes obedeció al ajuste que se hace a partir del procedimiento médico para confirmar que el fallecimiento obedeció al Covid 19. Señaló que la preocupación actual es la ampliación de número de camas con ventilador en Guerrero, en especial Acapulco, donde, según dijo, se está trabajando para lograrlo.

Dijo que no es contradictorio entrar en una nueva etapa donde se continuará con una sana distancia, mantener los cuidados, pero ir regresando a la normalidad. Hay que cuidarse para evitar las enfermedades crónicos como la diabetes o la obesidad, las enfermedades del corazón.

López Obrador adelantó que será este viernes cuando se anuncien las acciones y los lineamientos que regirán para el retorno a las actividades para la próxima semana, incluido, el anuncio de la secretaría de Educación Pública sobre el eventual retorno a clases. “Todo ello como recomendación de carácter normativo, a partir de la recomendación sanitaria. Sin que sea de aplicación obligatoria, esto tiene que acordarse con estados, municipios, maestros, padres de familia, tiene que ser por consenso, pero si tienen que haber lineamientos generales”.

En este sentido, dijo que los diferendos que puedan surgir en torno al semáforo que regirá las actividades se deberá procesar mediante el diálogo y los acuerdos con los gobernadores, “no peleándonos”.

Al abundar en el reinicio de giras, precisó que los eventos no tendrán más allá de 50 personas para cuidar la sana distancia, justificando su viaje en la necesidad de expresar su solidaridad a los estados frente a esta situación. Por ello, pidió que en su gira de la siguiente semana, no acudir a los lugares donde se efectuara para evitar riesgos, anticipando que a partir del lunes, los delegados federales comenzarán a atender las peticiones urgentes que tenga la gente para procesarlas.

“Voy a mostrar mi solidaridad, lo hago desde aquí pero quiero hacerlo en cada estado, a informarle a la gente de cómo vamos a salir adelante. De esta crisis sanitaria y crisis económica, pedirles que nos ayuden no asistiendo a los actos”.

Al mismo tiempo, consideró necesario “que se porten bien nuestros adversarios, que no vayan a ir a provocar para que nos echen la culpa de que no estamos respetando las medidas sanitarias, ahora sí que como decíamos antes en las marchas el que no brinque es charro, el que vaya es charro conservador”.

-¿Aun no le han dado permiso para la gira entonces?

-Ya está en trámite, respondió. (Alonso Urrutia y Enrique Méndez/La Jornada).