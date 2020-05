Redes sociales, el dolor de cabeza

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el anonimato, sin fuentes informativas y sin reglamentación alguna, las redes sociales se convertirán en el dolor de cabeza de partidos y candidatos para las próximas campañas.

Como fenómeno de nuestro tiempo, hoy son el principal medio de políticos para dirimir sus diferencias. Privilegian la máxima de que las redes solo se combaten con las redes. Están en lo cierto.

La manipulación es perversa e inmoral.

En esta guerra sin cuartel muchas cuentas pudieran ser –son- falsas con apariencia de reales, difíciles de detectar y pedir su cancelación.

Aun así, en plan de rumor o bulos (noticia falsa que tiene el fin de perjudicar a alguien) al servicio de los partidos que son poder o lo buscan, tienen aceptación entre las masas amorfas. Por pasión o dinero pueden destruir o hacer triunfar a cualquiera.

Las fake news (anglicismo) representan la versión “moderna” del bulo en español, como lo conocemos en México.

Envuelta en esta locura de mensajes difamatorios, los medios periodísticos tradicionales luchan cada vez por identificar lo falso y alejarlo de sus contenidos. Utilizan instrumentos para comprobación del torrente informativo que circula pero han fracasado.

En época del coronavirus, periodistas y académicos han levantado la voz de alarma sobre el tema. Una de las conclusiones es que ni son redes ni son sociales.

Volviendo al tema, “Pati González” (de tendencia morenista) está en redes y registra por lo menos 50 mil seguidores en twitter.

En fechas recientes hizo comentarios no muy positivos sobre Tamaulipas, en especial al tocar temas de abasto de insumos contra el coronavirus, lo que originó que el Partido Acción Nacional reaccionara a través de sus abogados y solicitara juico sancionador ante las autoridades electorales, en este caso el IETAM, en contra de Morena en primer lugar y luego de ella.

Otros activistas son identificados como “Saúl Soltero” y “Jesús Domínguez”, el primero con 74 mil seguidores y el segundo con algo menos, sujetos a juicio en el órgano rector de elecciones en Tamaulipas.

Hay varias preguntas ¿son nombres reales?, ¿existen?, ¿se les puede sancionar?. Evidente que al partido sí.

Pues bien, precisamente este jueves a las doce del día tiene reunión el Consejo General del Instituto, bajo la conducción del experimentado José Guadalupe Ramos Charre, y deben resolver sobre el tema.

Los presuntos delitos son por violar el Artículo Sexto Constitucional, que se refiere precisamente a la libertad de expresión “garantizada por el Estado”, y de difamación en contra del Gobierno de Tamaulipas.

Desde ahora se anticipa que el gran problema de contendientes y organizadores de los comicios serán las redes. A través de ellas se puede difamar y agredir con toda impunidad sin estar sujetos a la Ley.

En cambio quienes organizan el proselitismo, partidos y candidatos, deben rendir cuentas al INE del uso de tales medios para promocionarse. Los estarán monitoreando y fiscalizando.

Apenas es el comienzo. Cuando arranque oficialmente el proceso en la primera quincena de septiembre, aumentará la “temperatura” y en lo que son las campañas, será el acabose. Esto no tiene para cuándo terminar. Una reglamentación está muy lejos de llegar y más vale tolerar un libertinaje que imponer censura ¿no cree usted?.

Sin dejar el mencionado virus, instancias federales, estatales y municipales se preparan para reanudar actividades paulatinamente, a partir del lunes. Ya son dos meses y medio de inactividad y no será un retorno fácil.

Lo que está bien claro es que no hay condiciones para el regreso de los estudiantes. El ciclo escolar se complementará por medios electrónicos y las clases presenciales hasta el siguiente periodo

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que será Tamaulipas quien norme criterios finales para determinar la apertura de algunos sectores productivos, y no desde la ciudad de México.

El Presidente López Obrador se dispone a reiniciar giras por el sureste de México, y luego lo hará por la frontera donde dijo que incluye a Tamaulipas.

Cabeza de Vaca visitó el miércoles Reynosa, donde recorrió el centro para el tratamiento de pacientes de Covid, instalado por una organización humanitaria. Cuenta con 20 camas con sus respectivos respiradores, además de áreas de aislamiento para migrantes retornados del lado americano y que son sospechosos de venir contagiados.

En ciudad Victoria se espera que desde el lunes empiecen a volver a la normalidad las oficinas de Gobierno y Ayuntamiento, todo dentro de la “sana distancia” cuando los contagios siguen en aumento. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con la pandemia. Es inevitable.

Dos diputados, hombre y varón, resultaron positivos al igual que un funcionario del Congreso del Estado. Por lo pronto las actividades están suspendidas hasta nuevo aviso.

No está claro si culminará el “doble hoy no circula” que, en los hechos, no funcionó porque la autoridad no aplicó las sanciones correspondientes.

Veremos si hay un nuevo decreto del ejecutivo sobre el tema en acatamiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Salud, que es el que marcará la ruta del retorno.