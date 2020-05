Redoblará PCyB vigilancia ante aumento de contagios en Nuevo Laredo

Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con el incremento de casos positivos de Covid-19 en Nuevo Laredo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PCyB) redoblará esfuerzos para verificar que la ciudadanía cumpla con las medidas de salud en espacios públicos y establecimientos.

El director de la dependencia, Omar Enríquez Sánchez, mencionó que las instrucciones del presidente municipal Enrique Rivas han sido muy claras, pues la lucha contra el coronavirus no ha terminado.

«Esta semana nos vamos a enfocar más en las inspecciones porque hemos recibido quejas de personas que acuden a caminar al Centro Cultural o deportistas que van a la Ruta Jabalí y no llevan cubrebocas», señaló.

Recalcó que deben redoblar los esfuerzos en estas áreas para instar a la ciudadanía a usar el cubrebocas, que no se olviden que es una medida obligatoria, más en estos momentos que empiezan a dispararse los contagios.

En cuanto a los negocios y establecimientos, Enríquez Sánchez explicó que serán de manera sorpresiva y sin distinción de si es grande o pequeño el comercio que esté abierto.

Revisamos el procedimiento que llevan con la clientela, como aplicar gel antibacterial, que entre una persona al negocio, que tomen la temperatura al ingreso, también verificamos que el personal y el usuario usen cubrebocas y guantes», detalló.

Además, ver que se respete la sana distancia dentro de los locales.

El director de PCyB agregó que si detectan un negocio que no cumpla con los requerimientos sanitarios, se hace un apercibimiento de primera vez, pero en caso omiso de ésta se procede a aplicar una multa o sanción.

«Hasta ahora los negocios están cumpliendo, sabemos que es una molestia para el usuario, pero son acciones que se tienen que hacer para aplanar la curva que está empezando a elevarse», dijo Omar Enríquez.