Se asoma Abdies

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la medida en que el reloj político avanza y a pesar de las crisis sanitaria, económica, de seguridad, etc., los políticos no descansan y de una u otra manera se hacen notar para que se sepa que están dispuestos a “sacrificarse” por un puesto de elección popular.

La elección constitucional del próximo año mueve las aspiraciones de quienes buscan demostrar que pueden ganar en las urnas cuando se realice la renovación de la Cámara de Diputados, Congreso Local y los 43 Ayuntamientos.

Algunos hasta ahí llegan sus aspiraciones, pero hay -muy pocos por cierto- que tienen su vista puesta en el 2022 cuando sea la renovación del gobierno de Tamaulipas.

Han sido identificados con MORENA y algunos hasta presumen apoyos desde lo más alto para estar en las boletas en el 2022, entre ellos el Senador Américo Villarreal Anaya, el director de RTC Rodolfo González Valderrama, el oficial mayor de la SEP Héctor Garza González, y el Delegado Federal José Ramón Gómez Leal, de los cuales el que puede presumir una elección es el Senador aunque haya sido arrastrado por el vuelo de quien gano la presidencia de la república, pero también ayudo el recuerdo de su padre Américo Villarreal Guerra que igual fue gobernador.

Sin embargo quienes están observando desde el altiplano no están muy convencidos de los nombres que se mencionan, y asumen que podría llegar un nuevo nombre de quien ya es conocido en el estado por su participación política desde hace muchos años y que podría dar mejores resultados en una elección, y se refieren a Abdìes Pineda Morín, que ya fue diputado local y federal, y que dirige a nivel nacional el PES que fue aliado de MORENA en el sonado triunfo que llevo a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Abdìes participo al lado de Mario Santos Gómez en las dirigencias nacionales de los sindicatos de la SARH y SEMARNAP así como en la FSTSE, donde hoy es aun Vocal de Vivienda.

Se ha placeado en el estado y tiene contactos en todas las regiones gracias a las respuestas que por los cargos que ha ocupado llevo a sus habitantes, y por eso hay quienes no descartan que pudiera ser candidato del PES y MORENA a la gubernatura de Tamaulipas.

