Trivia para olvidar pandemia

Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Pues en medio de este criminal que tiene dos nombres… Covid-19 y Coronavirus, les dejo esta trivia. Respuestas al final.

1.- El Lic. Gustavo Cárdenas Gutiérrez, presidente estatal de Movimiento Ciudadano, quien trae ahora trae una guerra declarada a los abusivos cobros de luz de la Comisión Federal de Electricidad, no es victorense. Es de…

a) Nuevo Laredo, b) Matamoros, c) Reynosa.

2.- Fernando Campos Martínez actual director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, ITACE, ¿Saben que le dijo su padre-un exitoso y aguerrido abogado de la ciudad- cuando de niño le pidió dinero para comprarse unas sabritas?

a) “Tenga mijo, y me trae otras a mí”, b) “¿Ya vio todos esos carros de los vecinos? Vea si quieren que usted los lave”, c) “Eso le hace daño”.

3.- ¿Cómo le hacía por las noches la escritora Altair Tejeda de Tamez, cuando siendo ella una niña le pedían sus padres dejara de leer y apagara la luz de su cuarto, para seguir ella leyendo un libro?

a) Se ponía a llorar y la dejaban, b).- Se tapaba toda con una gruesa cobija y encendía una linterna, c) Se encerraba.

4.- “Tú tienes modos de rico, nomás te falta el dinero”, decía su mamá, a un niño que luego sería un exitoso pintor.

a).- Pedro Banda Salazar, b) Alejandro Rosales Lugo, c).- Ramón García Zurita

5.- ¿Qué le dijo su padre cuando siendo niño el escritor Pablo Neruda, Nobel de Literatura, le mostró a su papá un poema que acababa de escribir?

a) “¿Ponte a dibujar”, b) “¿De dónde lo copiaste”, c) “Puros errores”.

6.- ¿En qué recinto tomó protesta como gobernador el ingeniero Egidio Torre Cantú?

a) Centro Cívico Gubernamental, b) En el Poliforum “Rodolfo Torre Cantú” c) Centro Cultural Tamaulipas

7.- ¿Y dónde Don Enrique Cárdenas González?

a) Estadio Universitario, b) Estadio Marte R. Gómez, c) Parque de Beisbol Praxedis Balboa

8.- ¿Qué gobernador mandó construir el Centro Cultural Tamaulipas, lo cual provocó una polémica contraria a su edificación?

a) Manuel A. Ravizé, b) Emilio Martínez Manautou, c) Manuel Cavazos Lerma

9.- ¿Cuál fue el gobernador tamaulipeco que construyó el Acueducto Presa Vicente Guerrero- Ciudad Victoria, mismo que fue inaugurado por el Presidente Carlos Salinas. “Dará agua a Victoria por 20 años”, dijo entonces… y así ha sido.

a) Manuel Cavazos Lerma b) Américo Villarreal, c) Tomás Yarrington

10.- ¿Los directivos de qué colegio particular victorense negaron que la cantante Gloria Trevi haya estudiado ahí, cuando efectivamente así fue?

a) La Salle b) Repiso, c) Leona Vicario.

11.- “Leer es sostener un coloquio con el autor”, ¿es una frase de quién?

a) Alejandro Rosales Lugo, b) Altaír Tejeda de Tamez, c) Marta Chapa.

12.- ¿En cuál barrio de Ciudad Victoria vivió un tiempo en los años noventa la cantante Lucha Villa, nacida en Camargo, Chihuahua?

a) La Mainero, b) La Pedro Sosa, c) Río Verdito

13.- ¿De cuál barrio victorense es el afamado y exitoso futbolista Alan Pulido?

a) Colonia Sosa, b) Colonia Mainero, c) Colonia Horacio Terán.

14.- Ismael “Rocket” Valdez es el victorense que más ha brillando en las Ligas Mayores del beisbol de los Estados Unidos. Una noche, en sus tiempos de mayor fama, fue detenido, y llevado a la cárcel municipal de Cd. Victoria por conducir ebrio. Hasta le robaron los polis una cadena de oro. ¿Pero saben qué fue lo que más le dolió de los polis?

a) que lo encarcelaran, b) que no lo reconocieran, c) que todavía le pidieran un autógrafo.

15.- ¿En sus tiempos de gloria en la televisión mexicana, de qué fue coronado Rey el conductor Paco Stanley en Ciudad Victoria?

a) Del Casino Victorense, b) Del Carnaval de la ciudad, c) De la Facultad de Leyes.

16.- ¿En cuál hotel de la ciudad se alojó en su última visita a Ciudad Victoria la inolvidable cantante Lola Beltrán?

a) Los Monteros, b) Panorámico, c ( San Antonio Motel

17.- ¿De quién es la frase “la civilización termina donde termina el guiso y comienza la carne asada”?

a) De Octavio Paz, b) de José Vasconcelos, c) de Carlos Fuentes

18.- “Los empresarios mexicanos son incapaces de vender una cuchara en el mercado externo. Apenas si saben embotellar cerveza”, es una frase de…

a) José López Portillo, b) Carlos Fuentes, c) Octavio Paz

19.- “El principal problema de Tamaulipas no es la inseguridad sino la descomposición del tejido social”… ¿es una frase de quién?

a) Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, b) Secretario César Augusto Verástegui, c) Diputado Glafiro Salinas Mendiola

20.- La Dra. Gloria Molina Gamboa, actual secretaria de Salud en el estado no nació en Tamaulipas. Ella es originaria de…

a) Nuevo León, b) Chiapas, c) Veracruz

21.- ¿Cuál es la profesión del actual secretario general de gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos?

a).- abogado, b).- ingeniero agrónomo, c).- ingeniero químico

22.- El afamado actor tamaulipeco Eduardo Verástegui ahora quiere hacer una mega estatua de Jesucristo en Cd. Victoria… ¿pero saben ustedes qué era el puesto de alimentos que de jovencito Eduardo atendía en su natal municipio de Xicoténcatl?

a) hot dogs, b)tacos, c) tamales

23.- ¿Además de que los tres han trabajado en instituciones educativas, saben ustedes que otra cosa tienen en común el alcalde Xico González Uresti, el cronista de la ciudad Francisco Ramos Aguirre y el ex regidor Dr. Fernando Arizpe?

a) Le van al Cruz Azul, b) Admiran a Lucha Villa, c) Nacieron en Coahuila

24.- Arturo Soto Alemán, actualmente diputado local por Ciudad Victoria… ¿saben de qué era el puesto que atendía en el Mercado Argüelles al tiempo que estudiaba en el Cbtis 119?

a) de ropa, b) de jugos, c) de abarrotes

25.- Cuál es del ex gobernador Tomás Yarrington una de sus canciones favoritas.

a) El rey de mil coronas, b.- Tampico hermoso, c) El ausente

Respuesta.- 1.- b).- Matamoros, 2.- b.- “¿Ya vio todos esos carros de los vecinos? Vea si quieren que usted los lave”, 3.- b).- Se tapaba toda con una gruesa cobija y encendía una linterna,, 4.- b).- Alejandro Rosales 5.-b) “¿De dónde lo copiaste”, 6.- b).- En el Poliforum “Rodolfo Torre Cantú”, c) Centro Cultural Tamaulipas 7.- b).- Estadio Marte R. Gómez, 8.- b).- Emilio Martínez Manautou, 9.- b).- Américo Villarreal 10.- b).- Repiso, 11.- b).- Altaír Tejeda de Tamez, 12.- b).- La Pedro Sosa, 13.- b).- Colonia Mainero, 14.- b).- que no lo reconocieran, 15.- b).- del Carnaval de la ciudad, 16.- b).- Panorámico, 17.- b).- José Vasconcelos, 18.- b).- Carlos Fuentes, 19.- a) Gobernador García Cabeza de Vaca, 20.- b).- Chiapas, 21.- b).- ingeniero agrónomo, 22.- a.- hot dogs, (verificado), 23.- c) Nacieron en Coahuila, 24.- c.-) de abarrotes, 25.- El rey de mil coronas,

azahel_jaramillo@hotmail.com