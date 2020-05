Una vacilada los ‘municipios de la esperanza’

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una vacilada de mal gusto. Que el lunes se reanudarán actividades escolares y laborales en 269 municipios de México, incluyendo varios de Tamaulipas.

Es que en esas localidades, fuera de la suspensión de clases, las actividades siguen igual. Son poblados rurales en que el virus no ha alterado la rutina de sus familias. Permanecen aislados o ellos mismos impusieron reglas que impiden la llegada de foráneos como son ejemplo Villagrán, Mainero y San Nicolás, junto con Hidalgo y San Carlos.

Nuestra República está constituida por dos mil 457 municipalidades y esos “de la esperanza” no llegan ni al 11 por ciento del total. De plano es una broma de la autoridad sanitaria.

Son los “chiquillos” (por decirles de una manera más entendible), los más apartados y con menos actividad económica. Si acaso tienen escuelas de nivel básico, primaria y secundaria.

El escenario no es como lo pintan desde la gran capital, donde las decisiones se toman en lujosas oficinas y en torno de un mapa del territorio.

Ahora que, si es propaganda política, hay que reconocerle a la 4T los empeños por seguir llamando la atención de los medios masivos y redes en temas distintos cada día.

El dato más actualizado nos dice que en Tamaulipas el virus ha llegado a 18 municipios. De ellos son rurales Soto la Marina, Padilla, Güémez, Camargo, Tula, Aldama y González.

Tienen su propia economía basada en actividades primarias ¿qué pueden reactivar?, ¿cerraron sus plazas públicas?, ¿mandaron a descansar a los grupos vulnerables como personas mayores de 60 años y embarazadas?, ¿acaso el doble hoy no circula?.

Si tales municipios nunca suspendieron, más los “de la esperanza”, van a seguir con su vida ordinaria y, si los maestros que imparten son de otras regiones, más les vale que no los dejen entrar.

Según el plan del gobierno federal, a partir de junio comenzará la movilización a través de un “sistema de semáforos regionales”, lo que significa que poco apoco las comunidades irán ingresando a la “nueva normalidad”.

Por lo pronto varios Estados, afiliados o no a la Asociación de Gobernadores del PAN, se pusieron al brinco. No están dispuestos a reanudar tareas escolares y laborales, mientras no se de la seguridad de que la pandemia está bajo control.

Que quede claro, en los municipios aludidos no hay industria de la construcción, minería ni fabricación de equipo de transporte.

Tamaulipas está por cumplir dos meses de inmovilidad. La “cresta” del Covid todavía no llega a consecuencia que el respetable público no ha seguido al pie de la letra las indicciones sanitarias. No es tiempo que se abran las actividades o regresen las tareas académicas presenciales. Cierto, más vale una vida que perder un empleo.

¿Que la economía se está hundiendo? Cierto, y la vuelta a la “normalidad” tardará varios meses o años. Ya no será lo mismo después del virus.

Gobernadores de la tercia del noreste, Miguel Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco García, se oponen a la reapertura desde el lunes. La GOAN anunció que “determinaremos lo conducente en nuestras entidades según las condiciones locales”.

Hasta el momento de escribir esta colaboración la autoridad sanitaria estatal no había emitido algún acuerdo. Sin embargo, lo más seguro es que no acatarán la instrucción del Consejo General (nacional) de Salubridad, es decir, que no se reanudan clases en ningún municipio pese a que no haya positivos de virus.

Debe contenerlo un decreto estatal.

Lo que sí está claro, es que los Gobernadores del PAN tomaron el acuerdo de normalizar hasta que la amenaza de la pandemia se haya retirado. Sumarán a varios más de otros partidos.

El problema está en las grandes ciudades, desde Nuevo Laredo hasta Tampico, donde no se ve la luz del túnel.

Cierto también que el país, como nunca en la época contemporánea, está dividido. Vemos a los seguidores de la 4T y los contrincantes, chairos y fifís, revolucionarios y los conservadores, y eso no es positivo para nuestra Patria.

El Frente Amplio de Tamaulipas, la estructura de izquierda más respetable de la entidad, hizo un llamado a las organizaciones sociales y populares, a formar Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Consideran que las fuerzas reaccionarias promueven la renuncia del Presidente López Obrador.

Al final de la tarde, cuando el COVID se haya ido, el pueblo premiará o castigará a los políticos según los resultados de prevenir, atender a enfermos y salvar vidas.

Toda la política está girando en torno al mal invisible que nos llegó de China.

Por decreto presidencial, hasta los empaques y cajas de cigarrillos, a partir del uno de junio deberán contener la leyenda: “Fumar puede agravar el daño por Covid-19”.

