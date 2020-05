Van contra el decreto

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Empresarios y gobernadores están empeñados en parar el decreto presidencial mediante el que se le ponen trabas a la generación de las llamadas energías limpias.

De ahí que el jefe del ejecutivo estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acaba de reiterar que se interpondrán recursos legales para frenar lo que hace unos días se hizo oficial.

Aseguró que se usarán los recursos legales y se acudirá a las instancias para revertir el decreto que, subrayó, afecta a los tamaulipecos.

En ese sentido habló del riesgo de que no haya inversiones y de la contaminación si se impide la generación de energías limpias.

Lo que viene será un litigio entre autoridades estatales, junto a miembros de la iniciativa privada en contra del gobierno de la República que, juzgar por lo que se ve, no es el primero ni será el último.

Durante su declaración a reporteros, al llegar a Palacio de Gobierno, CABEZA DE VACA dijo que la federación carece de voluntad para impulsar proyectos productivos y que pareciera que las acciones realizadas llevan un propósito inverso.

En otro tema tenemos que los diputados locales, aprobaron por unanimidad una iniciativa que contempla cárcel para quienes contagien una enfermedad en forma dolosa.

Por ese motivo se reforma el Código Penal de Tamaulipas en el Título de Delitos Contra la Salud.

Al darle para adelante a la iniciativa no tuvo mayor problema el diputado, GERARDO PEÑA FLORES, un personaje que busca sumar puntos para cuando se venga el “rollo” de las campañas.

El reynosense podría estar interesado en la grande, cuya competencia será en el 2022 pero en una de esas y lo mandan a picar piedra en las elecciones intermedias.

De manera que no es descabellado pensar que puede ser considerado para una diputación federal e igual es una carta disponible para la alcaldía de Reynosa en donde sobran tiradores del Acción Nacional (PAN).

El añadido es que los panistas, al menos en esa localidad fronteriza, andan de la greña.

Para empezar, la misma alcaldesa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, se ha convertido en una roca en el zapato para sus compañeros de instituto.

De modo que los panistas tendrán que ponerse vivos si no quieren que los rebasen por la izquierda.

Para nadie es un secreto que el diputado morenista, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, trae bastante vuelo.

Los enterados aseguran que “Rigo” no sale de las colonias y aprovecha cualquier oportunidad para hacerse presente.

RULETA

El comercio ambulante es una actividad que se da porque se carece de fuentes de empleo, así sean mal remunerados.

De ahí que las personas salgan a la calle para ofertar todo tipo de productos “sólo por no dejar”… de comer.

El problema para ellos es que el coronavirus, al igual que a la gran mayoría de los mexicanos, vino a trastocar la dinámica de subsistencia que tenían.

Hay quienes señalan que sino los mata el virus si lo hará las difíciles condiciones económicas que, a éstas alturas, se padece.

En Victoria ya vimos manifestaciones de colonos, meseros, músicos estilistas y personas que se dedican al comercio ambulante.

Y al paso que se va, no tardarán en salir a la calle más ciudadanos a los que ya les llegó el “agua hasta el cuello” sino es que se están ahogando.

Si bien a las autoridades sanitarias les asiste la razón al meter orden para contener la pandemia que vivimos, igual se necesita dar apoyo a miles de afectados debido a que no pueden realizar sus actividades cotidianas para sobrevivir.

Una manera desesperada a la que algunos capitalinos recurren es agarrar su pala e invitar a uno varios ayudantes que, por lo común son sus hijos y esposa, para colocarse en una calle en donde proliferan los baches y tapar los hoyos con tierra y piedras a fin pedir cooperación a los automovilistas.

Este modo de obtener un poco de dinero prolifera por diversos sectores de la ciudad dada la urgencia de sacar para los alimentos y debido a que, si algo sobre en Victoria son baches.

Mientras eso sucede, al disque alcalde, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, si acaso se le encuentra es en una que otra línea de boletines que, de vez en cuando, circulan por redes.

A propósito, se hizo un operativo en el centro de la localidad de parte de empleados y funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Coepris.

Ello se llevó a cabo por las inmediaciones del Mercado Arguelles, en donde operan comerciantes de puestos fijos y semifijos.

A ellos se les advirtió que si éste jueves reincidían en ofertar sus productos los iban a sancionar.

Por cierto, el responsable regional de la Coepris, HUMBERTO CHAPA RIVAS, aseguro que, en realidad, ellos acompañan a personal de la presidencia municipal que, al fin de cuentas son los que otorgan los permisos.

En pocas palabras: son los del “negocio” y, por tanto, los responsables de persuadir a los comerciantes para que se retiren.

AL CIERRE

Van más de seis mil muertos en México por coronavirus y es de esperar que en nuestra entidad sigan al alza las defunciones.

Hasta el martes sobrepasaba los 70 difuntos debido al COVID-19 pero todavía estamos en los días críticos.

Esperemos que no se relajen las medidas sanitarias pero también que no se llegue a determinaciones extremas que puedan atentar contra derechos plasmados en la Constitución.