Viene una etapa muy ruda

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En materia de seguridad pública todo el país atraviesa por una de sus peores crisis, se han roto todos los récords en asesinatos, ejecuciones o como usted guste llamarle, raros son los Estados que escapan de este fenómeno con el agregado de que en algunos la paz es ficticia, se rompe en cualquier instante.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde luego que trabaja en la materia sin embargo los resultados son magros y, lo que es peor, todo hace indicar que vienen cosas peores o por lo menos eso prevé uno de los encumbrados hombres en el gobierno de la Cuarta T.

Usted recordará a Manuel Espino, hombre de todas las confianzas de Vicente Fox, que lo hizo dirigente nacional de su partido, el PAN, y, posteriormente, se peleo con Felipe Calderón y renunció al partido azul para incrustarse en, lo adivino, Morena que lo cobijó y ahora lo nombró flamante Comisionado del Servicio de Protección Federal, pues él, desde su puesto y la información que tiene en la materia, adelanta que viene lo peor que hayamos vivido ya que la delincuencia se va a nutrir del hambre de los mexicanos que van a perder el empleo o sus dineros a causa de la pandemia de coronavirus.

“Viviremos una etapa muy ruda en materia de seguridad pública tras la pandemia, millones no tendrán trabajo pero si tendrán hambre”, pronostica Espino al hacer un llamado a los funcionarios de gobierno a que puedan mitigar los daños que se causen por la parálisis económica y social que estamos viviendo.

Por supuesto que no se necesita inteligencia para vaticinar que puede haber problemas si no se atienden el tema económico de forma inteligente, por lo pronto, urge cambiar todo el esquema que se ha seguido el cual como único resultado ha dejado más de 500 mil empleos perdidos en abril y los que se perderán en mayo que se estima será una cifra similar o mayor.

Además, no serán los únicos empleos que se van a perder durante este año y gran parte de la responsabilidad la tendrá el gobierno federal que se ha cegado a atender la contingencia económica de una forma más inteligente y práctica.

Hace unos quince días los bancos internacionales vaticinaron un retroceso en el país que equivale al siete por ciento de su economía lo que en términos llanos significaba más de ese millón de empleos perdidos y miles de empresas en quiebra con la dificultad de recuperarse en un corto tiempo, hoy los números que se ven en la perdida de empleos están dando credibilidad al pronostico y las cosas se vienen peor.

El Banco de América, para citar un ejemplo de lo que nos espera, ayer hizo proyecciones de la economía mundial y pronostico que para México este 2020 significará un retroceso del 10 por ciento, más de todo lo previsto, y atribuyó el hecho a que el gobierno federal se niega a dar apoyo a las empresas micros y pequeñas las que definitivamente van a cerrar si continúa al mismo ritmo el encierro producto del coronavirus.

Así de grave está la situación y peor se va a poner por la terquedad de la gente de no cuidarse, de seguir en la calle sin necesidad alguna, de llegar a la tontería de hacer largas filas por un six de cerveza.

Claro es que la pobreza no obliga a nadie a delinquir pero cuando no existen salidas ante la enfermedad de un hijo o la falta de tortillas para alimentarlos muchos se arriesgan a todo, vaya, les dará lo mismo morir de un balazo que del coronavirus pero no de hambre.

Viene una etapa ruda en materia de seguridad pública, ciertamente, y lo peor es que la única forma de prevenirla sería que el gobierno federal atendiera la contingencia económica lo que se ve no sucederá o por lo menos no de una forma eficiente, que los salve de la quiebra, así que, Dios nos agarre confesados.

En otras cosas… Para proteger la salud de las familias tamaulipecas, disminuir el número de contagios y defunciones por COVID-19, el Gobierno del Estado, pondrá en marcha operativos sanitarios en las inmediaciones de los puentes fronterizos

Los operativos se activarán a partir del miércoles en los municipios de Reynosa y Río Bravo mediante la evaluación de los viajeros que ingresan al país a través de los cruces internacionales que conectan la frontera de Tamaulipas con Texas.

Se verificará que no viajen personas con datos visibles de la enfermedad, que porten en todo momento el cubrebocas, que no viajen más de dos personas por vehículo, que se cumpla la disposición estatal del doble hoy no circula, que no viajen niños, ni adultos mayores y que el motivo de salida de su hogar sea por una actividad esencial y las acciones que serán vigiladas en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y los ayuntamientos de dichos municipios.

Fuentes oficiales señalan que el estado de Texas reporta más de 55 mil 300 casos contra los 1,509 que se han confirmado en Tamaulipas.

Finalmente se precisó que con estos operativos se reforzarán las acciones preventivas que se han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia mediante los filtros sanitarios de desinfección, búsqueda intencionada de casos y la emisión de recomendaciones.

Contrario a la parálisis en casi todos los municipios de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en sesión ordinaria, el Cabildo aprobó el paquete de obras del Fondo de Infraestructura Social ‘Ramo 33’ que se desarrollan en zonas de atención prioritaria establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en beneficio de sectores de la población vulnerables.

El presidente municipal Enrique Rivas dijo que son obras de introducción de servicios básicos que elevará la calidad de vida de todos los beneficiados, por lo cual pidió a síndicos, regidores y ciudadanía en general vigilar se cumpla con la elaboración correcta de estas obras.

«En todo Nuevo Laredo no hay mejor fiscalizador que la propia ciudadanía y que a través de los órganos de control y de cada uno de ustedes como síndicos y regidores por estar atentos al llamado de cualquier anomalía o situación que nos genere, de esta manera nos cuidamos todos para dejar un mejor legado a la ciudadanía», dijo Rivas Cuéllar.

El paquete consiste en 35 obras que beneficiarán a la ciudadanía vulnerable con agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, salud, urbanización y electrificación, en 21 colonias de la ciudad, indicó el alcalde en la quincuagésima séptima sesión de Cabildo.

En la misma sesión, también se aprobó la autorización para formalizar el contrato de donación a favor del municipio de Nuevo Laredo, de un terreno propiedad de Romualdo Ventura Martínez y Dora Alicia Jiménez, con una superficie de mil 296 metros cuadrados que se necesita para la construcción de la vialidad ampliación bulevar Municipio Libre.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com